इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की गवर्निंग काउंसिल ने रविवार (7 मार्च) को आईपीएल 2021 के शेड्यूल का ऐलान किया। इसके मुताबिक, घरेलू टी20 क्रिकेट लीग का 14वां सीजन भारत में ही होगा। टूर्नामेंट के सभी मैच 6 शहरों (अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता) में होंगे। आईपीएल का शेड्यूल होने के बाद क्रिकेट फैंस खुश हैं। हालांकि, पंजाब किंग्स (पूर्व पंजाब किंग्स) की सह मालकिन प्रीति जिंटा इसे लेकर शायद परेशान हैं।

प्रीति जिंटा को लगता है कि ऐसे शेड्यूल से टीमों को घरेलू मैदान पर खेलने और उसका फायदा उठाने का मौका नहीं मिलेगा। उनको इस बात को लेकर भी अफसोस है कि स्टेडियम में दर्शकों के बिना मैच खेले जाएंगे। शेड्यूल जारी होने के बाद प्रीति जिंटा ने ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा, ‘अंततः आईपीएल का शेड्यूल जारी हो गया है। पंजाब किंग्स आईपीएल 2021 में आमची मुंबई से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। इसके बाद चेन्नई, अहमदाबाद और बेंगलुरु में अपने लीग मैच खेलेगी। यह एक भयानक अनुभव है कि कोई भी टीम घरेलू मैदान पर अपना एक भी मैच नहीं खेलेगी। अब तक की स्थिति के अनुसार, स्टेडियम में दर्शकों को प्रवेश की भी अनुमति नहीं होगी।’ पंजाब किंग्स की कमान केएल राहुल के हाथों में है।

आईपीएल 2021 के शेड्यूल के मुताबिक, नौ अप्रैल से टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। टूर्नामेंट का आखिरी लीग मैच 23 मई को कोलकाता में रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच खेला जाना है। फाइनल 30 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।

IPL schedule is finally here & @PunjabKingsIPL starts #IPL2021 in amchi Mumbai then travels to Chennai, Ahmedabad & Bangalore for our league matches. It’s a weird feeling that no teams will play any matches at their home venues & there will be no crowds in the stadiums as of now.

— Preity G Zinta (@realpreityzinta) March 7, 2021