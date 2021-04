मुंबई इंडियंस की लगातार दो हार के बाद भड़के फैंस, हार्दिक पंड्या और क्रुणाल पंड्या को टीम से बाहर करने की कही बात

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का 17वां मुक़ाबला मुंबई इंडियंस (MI) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच खेला गया। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए इस मुक़ाबले में पंजाब किंग्स ने पहले बेहतरीन गेंदबाजी और फिर बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत यह मैच नौ विकेट से जीत लिया।

मुंबई की शर्मनाक हार के बाद उनके फैंस नाराज़ हैं और सोशल मीडिया पर टीम को ट्रोल भी कर रहे हैं। यूजर्स ने टीम में बदलाव करने की बात कही है। यूजर्स टीम के ऑलराउंडर पंड्या बंधु, हार्दिक पंड्या और क्रुणाल पंड्या को टीम से बाहर करने की बात कह रहे हैं। इसके अलावा एक यूजर ने पोलार्ड और किशन को भी बाहर करने की बात कही है।

ऋषिकेश नाम के एक यूजर ने लिखा “मुझे लगता है पंड्या भाइयों को ड्रॉप कर देना चाहिए क्योंकि वे बहुत ओवरकॉन्फिडेंट हैं। क्रुणाल की जगह चावला को लाना चाहिए और हार्दिक की जगह नाथन कल्टर-नील को मौका देना चाहिए इससे बल्लेबाजी और गहराएगी।

I still feel Pandya brothers should be dropped. they have become very very over confident.

Chawla for Krunal & NC-N for Hardik.

we get depth in both Bowling & Batting department.@mipaltan @MahelaJay @ImZaheer @ImRo45 #MI #MumbaiIndians

