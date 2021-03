इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) 2021 के शुरू होने में अब दो सप्ताह का समय रह गया है। टूर्नामेंट के 14वें सीजन के लिए सभी आठ टीमें जोर-शोर से तैयारियों में जुटी हैं। इसी क्रम में चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) ने नई जर्सी लांच की है। उसने आईपीएल 2021 के लिए अपनी जर्सी को फिर से डिजाइन किया है। चेन्नई सुपरकिंग्स ने इस संबंध में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है।

वीडियो में महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) टीम की नई जर्सी को दिखा रहे हैं। चेन्नई सुपरकिंग्स की यह नई जर्सी न केवल बेहद आकर्षक लग रही है, बल्कि पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव डालने वाली है। आईपीएल 2021 के लिए सीएसके की जर्सी का प्रायोजक मिंत्रा (Myntra) होगा। चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का सेना के प्रति प्रेम और सम्मान जगजाहिर है। यही वजह है कि सीएसके की नई जर्सी में आर्मी का भी टच है। टी-शर्ट में कंधे पर आर्मी की वर्दी की तरह का कपड़ा लगा हुआ है। इसके अलावा जर्सी में कुछ और महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं।

सीएसके की नई टी-शर्ट रिसाइकल करके बनाई गई है। इस टी-शर्ट को प्लास्टिक की 15 बोतलों को रिसाइकल करके तैयार किया गया है। जर्सी में जिस क्वालिटी का पॉलिएस्टर इस्तेमाल किया गया है, वह दूसरों के मुकाबले 90% कम पानी कनज्यूम करता है। साथ ही वातावरण में 270 ग्राम तक कार्बन उत्सर्जन को कम कर देगा।

