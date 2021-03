भारत के पूर्व कप्तान और वर्ल्ड कप विजेता महेंद्र सिंह धोनी बुधवार (4 मार्च) रात चेन्नई पहुंच गए। वे जल्द ही अपनी टीम चेन्नई सुपरकिंग्स के साथ आईपीएल के 14वें सीजन की तैयारी शुरू करेंगे। धोनी एक सफेद टी-शर्ट और मास्क लगाए हुए नजर आए। हवाई अड्डे से बाहर निकलते समय मुस्कुराते हुए देखा गया। चेन्नई सुपर किंग्स ने सोशल मीडिया पर नए सीजन के लिए अपने कप्तान का स्वागत किया।

सीएसके ने लिखा, ‘‘थलाइवा, मास्क के साथ मुस्कुराते हुए। सुपर नाइट।’’ सीनियर बल्लेबाज अंबाती रायडू चेन्नई पहुंचने वाले टीम के पहले खिलाड़ी थे। वे अपने कप्तान धोनी के साथ अगले सप्ताह से घरेलू क्रिकेटरों के साथ ट्रेनिंग करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो धोनी और रायुडू 11 मार्च से 14वें सीजन की तैयारी शुरू कर सकते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए अभी तय टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी नहीं किया है।

The Singa Nadai to start off the day with! Thala Coming! #DenComing #WhistlePodu #Yellove @msdhoni pic.twitter.com/nu6XOmJ8qo

यह पहली बार होगा जब धोनी आईपीएल 2020 के बाद से किसी टूर्नामेंट में दिखाई देंगे। पिछला आईपीएल यूएई में आयोजित किया गया था। सीएसके ने पिछले साल चेन्नई में IPL 2020 की तैयारी के लिए एक ट्रेनिंग सेशन रखा था। उसके दो खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले कोरोना संक्रमित हो गए थे। पिछले सीजन में टीम के दो सीनियर खिलाड़ी सुरेश रैना और हरभजन सिंह टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं बने थे। टीम सातवें स्थान पर रही थी। टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार चेन्नई प्लेऑफ में नहीं पहुंचा था।

First #Dencoming of the summer from across the border is Manavaadu Bahubali!!! #Yellove #WhistlePodu @RayuduAmbati pic.twitter.com/wPf039kYJ7

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 3, 2021