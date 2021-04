VIVO IPL 2021 CSK vs DC Live Score Streaming: चेन्नई सुपरकिंग्स और दिल्ली कैपिटल्स में मुकाबला आज, यहां देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग

IPL 2021 CSK vs DC Live Cricket Score streaming Online at Hotstar, Star Sports 1: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 14वें सीजन के दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आमने-सामने होंगी। यह मैच शनिवार (10 अप्रैल) को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। दिल्ली के नए कप्तान ऋषभ पंत के सामने दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी होंगे।

दिल्ली और चेन्नई के बीच अब तक हुए 23 मुकाबलों की बात करें तो चेन्नई का पलड़ा भारी है। चेन्नई ने 15 मैच जीते हैं। वहीं, दिल्ली की टीम 8 मैच ही जीत सकी है, लेकिन पिछले सीजन में दिल्ली ने दोनों भिड़ंत में चेन्नई को हराया था। 2020 में पहले मैच में दिल्ली ने चेन्नई को 44 रन से और दूसरे मुकाबले में 5 विकेट से हराया था।

IPL 2021 CSK vs DC When and where to watch?

यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मैच का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क कर रहा है। स्टार स्पोर्ट्स 1 HD पर मैच की अंग्रेजी में कॉमेंट्री हो रही है, जबकि प्रशंसक स्टार स्पोर्ट्स 3 (Star Sports 3) पर हिंदी में मैच की लाइव कॉमेंट्री देख और सुन सकते हैं।

मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए आप disney+ hotstar ऐप पर विजिट कर सकते हैं। Jio tv ऐप पर भी मैच की लाइव स्ट्रीमिंग का लुत्फ उठाया जा सकता है। मैच के ताजा अपडेट्स पाने के लिए आप जनसत्ता. कॉम से जुड़े रह सकते हैं।