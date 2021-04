इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का 14वां सीजन 9 अप्रैल से शुरू होगा। टूर्नामेंट से 9 दिन पहले तीन बार की चैंपियन टीम चेन्नई सुपरकिंग्स को बड़ा झटका लगा है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है। उनके बाहर होने के बाद से ट्विटर पर चेन्नई के नए बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा की चर्चा होने लगी। लोगों ने हेजलवुड का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उन्होंने अपना नाम पुजारा के कारण ही वापस लिया है।

दरअसल, पुजारा ने ऑस्ट्रेलिया में हेजलवुड को काफी परेशान किया था। वे उनको विकेट लेने नहीं दे रहे थे। चार टेस्ट मैचों की सीरीज में पुजारा ने तीन अर्धशतक लगाए थे। पुजारा ने सबसे ज्यादा 928 गेंदों का सामना किया। इसे ओवर में बदलेंगे तो यह 155 ओवर होगा। हेजलवुड का मजाक उड़ाने में कांग्रेस के दिग्गज नेता अभिषेक मनु सिंघवी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘‘जोश हेजलवुड के चेन्नई से हटने पर निश्चित रूप से सीएसके को झटका लगा है क्योंकि वह दुनिया के प्रमुख तेज गेंदबाजों में से एक है। हालांकि, मेरा संदेह यह है कि वह पुजारा को नेट्स में गेंदबाजी करने के लिए एक और महीना नहीं देना चाहते थे।’’

Josh Hazlewood withdrawing from Chennai makes Chennai poorer for sure given he is one of the world’s premier fast bowlers. However, my sneaky suspicion is that he couldn’t stand another month bowling to Pujara in the nets. #IPL2021 — Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) April 1, 2021

I’ve overheard that Josh Hazelwood made himself unavailable as he has to bowl to Pujara in Nets #IPL2021 pic.twitter.com/VddtuMYRxM — All About Cricket (@allaboutcric_) April 1, 2021

Josh cannot bowl to Pujara again … Even if it’s gonna be in the csk nets — Padmasree (@Pamac_05) March 31, 2021

Josh Hazlewood has opted out of IPL 2021. becoz he have to Bowl against Pujara at nets pic.twitter.com/7RsZkPvhPE — RCB (@viratian18183) April 1, 2021

सिंघवी के अलावा ट्विटर पर कई लोगों ने यही कारण बताया। 30 साल का यह तेज गेंदबाज पिछले साल अगस्त से जनवरी तक किसी न किसी बायो-बबल का हिस्सा रहे हैं। आने वाले महीनों में उन्हें कई इंटरनेशनल सीरीज में हिस्सा लेना है। हेजलवुड मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को तैयार करना चाहते हैं। वे 1 अप्रैल को टीम के साथ जुड़ने वाले थे। हेजलवुड ने आईपीएल के सिर्फ एक सीजन में खेले हैं। उन्होंने पिछले साल तीन मुकाबलों में हिस्सा लिया था। इस दौरान उन्हें एक विकेट मिला था।

हेजलवुड ने क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू से कहा, ‘‘बायो-बबल और क्वारंटीन में 10 महीने लंबे समय से रहा हूं। इसलिए मैंने क्रिकेट से आराम लेने और अगले दो महीनों में घर और ऑस्ट्रेलिया में कुछ समय बिताने का फैसला किया है। हम वेस्टइंडीज के लंबे दौरे पर जाएंगे। इसके बाद बांग्लादेश का दौरा, टी20 वर्ल्ड कप और एशेज सीरीज है। इसलिए आने वाले 12 महीने काफी बड़े हैं। मैं खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करने के लिए मौका देना चाहता हूं।’’