इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) 2021 शुरू होने से पहले ही दिल्ली कैपिटल्स को तगड़ा झटका लगा है। उसके कप्तान पूरे सीजन के लिए टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। दिल्ली कैपिटल्स के सह-मालिक पार्थ जिंदल ने ट्वीट कर इसकी पुष्टि की है। उन्होंने अय्यर की चोट को लेकर दुख भी जताया और जल्दी स्वस्थ होने की कामना भी की है। उन्होंने यह भी कहा कि इस साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में देश को आपकी बहुत जरूरत है।

हालांकि, उनकी चोट को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन यह पता चला है कि श्रेयस अय्यर की स्कैन रिपोर्ट्स में टियर दिखाई दिए हैं। इस कारण उन्हें सर्जरी करानी पड़ेगी। यही कारण है कि वह आईपीएल 2021 में दिल्ली कैपिटल्स को अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे। श्रेयस अय्यर आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals ) के कप्तान हैं।

अब उनकी गैरमौजूदगी में दिल्ली कैपिटल्स की कमान भारतीय विकेटकीपर और धाकड़ बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant), ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ (Steve Smith) या वरिष्ठ ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) को सौंपी जा सकती है।

पार्थ जिंदल ने ट्वीट में लिखा, ‘अपने कप्तान श्रेयस अय्यर के बारे में जानकर अत्यधिक दुखी और स्तब्ध हूं। हिम्मत बनाए रखें श्रेयस अय्यर। हमें आपके जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद है। पूरा विश्वास रखें कि आप इससे और भी मजबूत होकर लौटेंगे। टी20 विश्व कप में भारत को आपकी बहुत जरूरत है।’ उन्होंने अपने ट्वीट को दिल्ली कैपिटल्स और बीसीसीआई को टैग भी किया है।

Absolutely devastated and gutted for our skipper @ShreyasIyer15 – stay strong captain – hope for a very quick recovery. Have full faith that you will come back even stronger from this. India needs you in the T20 World Cup. @DelhiCapitals @BCCI

— Parth Jindal (@ParthJindal11) March 25, 2021