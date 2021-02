इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 14वें सीजन के लिए 18 फरवरी 2021 को चेन्नई में नीलामी हुई। नीलामी प्रक्रिया में कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) की ओर से उसे सह-मालिक और बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी नजर आए। केकेआर में अभिनेत्री जूही चावला के पति जय मेहता का हिस्सा है। जूही चावला की बेटी जाह्नवी मेहता भी केकेआर की नीलामी टेबल पर मौजूद रहीं।

इन दोनों स्टार किड्स को खिलाड़ियों के लिए बोली लगाने की चर्चा सोशल मीडिया पर भी हुई। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर मजे भी लिए। आर्यन और जाह्ववी के साथ केकेआर कैंप की टेबल पर फ्रेंचाइजी टीम के सीईओ वेंकी मैसूर, जय मेहता और सहायक कोच अभिषेक नायर भी मौजूद रहे। हालांकि, शाहरुख खान या जूही चावला में से कोई भी मौजूद नहीं था। आर्यन और जाह्ववी को देखकर लग रहा था कि नीलामी के लिए वह काफी होमवर्क करके आए हैं। आर्यन और जाह्ववी बोली के दौरान खिलाड़ियों को लेकर चर्चा करते भी नजर आए।

नीलामी का पहला सेशन पूरा होने के बाद जाह्ववी ने स्टार स्पोर्ट्स चैनल को अपना प्लान बताया। उन्होंने बताया कि टीम को किस तरह से खिलाड़ी चाहिए और अभी उनको कौन कौन सी जगह भरनी हैं। जाह्नवी दूसरी बार नीलामी में शामिल हुईं हैं। उन्होंने बताया कि शाकिब अल हसन की टीम में वापसी से वह काफी खुश हैं। टीम कॉम्बिनेशन के लिए वह लकी चार्म साबित हो चुके हैं। कोलकाता नाइटराइडर्स ने दो बार आईपीएल का खिताब जीता है। दोनों बार शाकिब अल हसन टीम में थे।टीम में थे।

While Arjun Tendulkar is in the players auction, Aryan Khan will be at the auction table for KKR!

The Gen Next is all set to takeover the great legacy which their fathers have. All the best to both of them. #IPLAuction

— Vinesh Prabhu (@vlp1994) February 18, 2021