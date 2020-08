इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की टीम दिल्ली कैपिटल्स के कोच और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग मांकडिंग पर दिए अपने बयान पर चौतरफा घिर गए हैं। उनकी टीम के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन पिछले साल किंग्स इलेवन पंजाब की ओर से खेल रहे थे। तब उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के ओपनर जोस बटलर को ‘मांकडिंग’ से आउट किया था। इसके बाद खेल भावना को लेकर काफी सवाल उठने लगे थे। कई खिलाड़ी इसे नियमों तहत बताने लगे तो कई खेल भावना के खिलाफ। पोंटिंग ने भी आईपीएल के 13वें सीजन के शुरू होने से पहले कहा कि यह खेल भावना के खिलाफ है और वे अश्विन को ऐसा करने से रोकेंगे।

पोंटिंग के इस बयान पर भारतीय महिला टीम के कोच डब्ल्यू वी रमन ने उन पर तंज कसते हुए कहा है कि ऐसा करने से रोकना कीपर को स्टंपिंग करने से रोकने के बराबर है। यहां तक कि पोंटिंग की ऑस्ट्रेलियाई टीम में खेल चुके चाइनामैन स्पिनर ब्रैड हॉग ने भी इसे सही बताया है। उन्होंने कहा कि यह नियमों के अंदर आता है। ऐसा करने से रोकना गेंदबाज के साथ अन्याय करने के जैसा होगा। पूर्व भारतीय स्पिनर वीनू मांकड के नाम पर पड़ा यह आउट करने का तरीका क्रिकेट के नियमों के अंदर है, लेकिन कुछ इसे खेल भावना के खिलाफ मानते हैं।

Telling a bowler not to run a non striker out if he leaves the crease earlier than he CAN, is like telling a keeper not to stump a batsman if the latter drags his foot outside the crease, when he loses his balance while playing a front foot drive.. #Mankading @ashwinravi99

