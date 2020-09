इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2020 के 13वें सीजन का 12वां मैच बुधवार को राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। राजस्थान के कप्तान स्टीव स्मिथ में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस मैच में राजस्थान के खिलाड़ी रॉबिन उथप्पा गेंद पर सलाइवा (लार) लगाते हुए देखे गए।

कोलकाता की पारी के तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ओपनर सुनील नरेन ने शॉट खेला था। गेंद सीधा उथप्पा के पास गई और उन्होंने कैच ड्राप कर दिया। इसके बाद उथप्पा गेंद को उठाकर उस पर थूक लगाते हुए देखे गए। आईपीएल के इस सीजन में ऐसा करने वाले वे पहले खिलाड़ी हैं। हालांकि, मैच के दौरान मैदानी अंपायरों का इस घटना पर ध्यान नहीं गया। यही वजह रही है कि उन्होंने गेंद को सैनिटाइज भी नहीं किया। अब इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद उथप्पा पर जुर्माना भी लग सकता है।

कोविड-19 के खतरे को मद्देनजर रखते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट कॉउंसिल (आईसीसी) ने गेंद पर सलाइवा लगाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भी इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। खिलाड़ी बॉल को चमकाने (शाइन) के लिए केवल अपने पसीने का इस्तेमाल ही कर सकते हैं।

आईपीएल में भी इस नियम का पालन किया जा रहा है। सभी खिलाड़ियों को कड़ी निगरानी में रहते हुए, बायो-बबल का पालन करने के भी निर्देष दिए गए हैं। निर्देशों का पालन नहीं करने पर खिलड़ियों पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। आईसीसी के नियम मुताबिक, पहली बार गलती करने पर उदारता दिखाते हुए खिलाड़ी को अंपायर द्वारा माफ किया जा सकता है। नियम के मुताबिक, अंपायर को खेल शुरू करने से पहले गेंद को साफ करना अनिवार्य है।

