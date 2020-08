आईपीएल के 13वें सीजन के शुरू में अब सिर्फ 21 दिनों बाकी हैं। उससे पहले चेन्नई सुपरकिंग्स को बड़ा झटका लगा है। टीम के उपकप्तान और मिस्टर आईपीएल कहे जाने वाले सुरेश रैना पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। वे यूएई से भारत वापिस लौट रहे हैं। सीएसके ने शनिवार (29 अगस्त) को ट्टीट कर इस बारे में जानकारी दी। सीएसके ने लिखा, ‘‘सुरेश रैना व्यक्तिगत कारणों से यूएई से भारत वापिस लौट गए हैं। वे आईपीएल के बाकी सीजन के दौरान अनुपलब्ध रहेंगे। चेन्नई सुपरकिंग्स सुरेश रैना और उनके परिवार के साथ है।’’

चेन्नई की टीम के लिए दो दिन में यह दूसरा झटका है। इससे पहले शुक्रवार को उसके 1 खिलाड़ी और 12 सपोर्ट स्टाफ में कोरोना पाया गया था। किसी के नाम की जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि दुबई में पहुंचने के बाद टीम के सदस्य पॉजिटिव पाए गए हैं। चेन्नई की टीम 21 अगस्त को दुबई पहुंच गई थी। नियमों के मुताबिक उसे छह दिन के लिए क्वारंटीन रहना था। जिसे टीम ने शुक्रवार को पूरा कर लिया था, लेकिन अब उसे एक सप्ताह और अभ्यास के लिए इंतजार करना होगा। टूर्नामेंट का आगाज 19 सितंबर को होना है।

Suresh Raina has returned to India for personal reasons and will be unavailable for the remainder of the IPL season. Chennai Super Kings offers complete support to Suresh and his family during this time.

रैना के बाहर होने की खबर को मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने सीएसके लिए बड़ा झटका बताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ‘‘सुरेश रैना के लिए दिल दुखता है। मैं नहीं जानता कि उन्‍हें किस वजह से लौटना पड़ा, लेकिन हाल ही में उनसे बात करने की वजह से मैं जानता हूं कि वह कितने मन से अच्‍छा (परफॉर्म) करना चाहते थे। यह चेन्नै सुपर किंग्‍स के लिए बड़ा झटका है। उनके पास रिकवर करने के लिए रिसोर्सेज हैं, लेकिन रैना और सीएसके एक-दूसरे से गुथे हुए हैं।”

Heart goes out to @ImRaina who is having to miss out on the #Dream11IPL for personal reasons. Having spoken to him recently on @cricbuzz, I know how desperate he was to do well. Huge blow to @ChennaiIPL. They have the resources to recover but then Raina and CSK are so intertwined

— Harsha Bhogle (@bhogleharsha) August 29, 2020