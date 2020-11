आईपीएल 2020 के एलिमिनेटर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर की बल्लेबाजी फ्लॉप साबित हुई। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ टीम के सिर्फ तीन बल्लेबाज ही दहाई के आंकड़े तक पहुंच सके। कप्तान विराट कोहली सहित कई दिग्गज बल्लेबाजों ने रन नहीं बनाए। टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर सिर्फ 131 रन बनाए। वो तो भला हो एबी डिविलियर्स का जिन्होंने अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम की इज्जत बचाई। वे 56 रन बनाकर आउट हुए।

आरसीबी की टीम बड़े मैचों में हमेशा फ्लॉप साबित होती है। यह कुछ दक्षिण अफ्रीका की टीम की तरह है। लगातार बेहतर खेलने के बावजूद अफ्रीकी टीम को ‘चोकर्स’ कहा जाता है। आईपीएल में फैंस आरसीबी की टीम को ‘चोकर्स’ का दर्ज दे चुके हैं। हैदराबाद के खिलाफ मैच में आरसीबी को पहला झटका दूसरे ओवर में लगा। जेसन होल्डर ने विराट कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। कोहली ने 7 गेंद पर 6 रन बनाए। वे इस सीजन में पहली बार ओपनिंग करने उतरे, लेकिन उनका ये प्रयोग सफल नहीं हुआ। इस सीजन में अपना पहला मैच खेल रहे श्रीवत्स गोस्वामी ने उनका शानदार कैच लिया।

High time #RCB Management shows some balls and sacks #Virat as the captain for his own good, let him play as a player only and grow, he has led enough and has been a failure always, relieve him, show some balls, national selectors take note too!! Take some hard calls! #IPL

— Akshay Shah (@agilewiz) November 6, 2020