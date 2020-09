इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2020 के तीसरे मैच में रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर (आरसीबी) ने सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) को 10 रन से हरा दिया। इस मैच में 3डी प्लेयर विजय शंकर गेंद से तो थोड़ा बहुत सफल भी रहे, लेकिन बल्ले से पूरी तरह फ्लाप रहे। उन्होंने मिशेल मार्श के चोटिल होने के बाद उनके ओवर की बाकी बची दो गेंदें फेंकीं और एक अपना ओवर फेंका। इसमें उन्होंने 14 रन दिए और देवदत्त पडीक्कल को बोल्ड किया। हालांकि, वह बल्लेबाजी में कुछ कमाल नहीं कर पाए और गोल्डन डक पर पवेलियन लौटे।

उनके बिना कोई रन बनाए पवेलियन लौटने पर सोशल मीडिया पर उनका काफी मजाक उड़ रहा है। बता दें कि विजय शंकर को 3डी (थ्री डायमेंशनल) प्लेयर 2019 में भारतीय क्रिकेट टीम के तत्कालीन मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने कहा था। यही तर्क देकर उन्होंने विजय शंकर को आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के लिए चुनी भारतीय टीम में जगह दी थी। हालांकि, वहां भी वह ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए थे। उस समय अंबाती रायुडू को टीम इंडिया में नहीं चुना गया था। इस पर रायुडू ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था, मैंने 3डी चश्मों का आर्डर दे दिया है। एमएसके प्रसाद के उस फैसले की सोशल मीडिया पर भी काफी आलोचना हुई थी।

उसके बाद टीम मैनेजमेंट में अंबाती रायुडू को स्टैंड बाई प्लेयर के रूप में वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया था, लेकिन वह सिर्फ इंग्लैंड जाकर मैच ही देख पाए थे। उन्हें खेलने को नहीं मिला था। वर्ल्ड कप के बाद विजय शंकर के पास आईपीएल में जलवा दिखाने का मौका था, लेकिन पहले मैच में ही शून्य पर आउट हो गए।

वहीं, अंबाती रायुडू ने टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ चेन्नई सुपरकिंग्स की जीत में अहम भूमिका निभाई। रायुडू ने 48 गेंद में 71 रन बनाए। इसमें उनके 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे। विजय शंकर के घटिया प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना हो रही है। लोग मेम्स बनाकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं।

Vijay Shankar is deadly combination of kohli and bumrah. He bowls like kohli and bats like bumrah #RCBvSRH pic.twitter.com/7nVqbzTAcr

— Sanchit Sahu (@SanchitSahu10) September 21, 2020