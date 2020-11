भारत के विस्फोटक ओपनर और मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने चोट के बाद वापसी कर ली है। वे पिछले 4 मुकाबलों में हैमस्ट्रिंग की समस्या के कारण नहीं खेल सके थे। इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम का चयन किया गया और उन्हें किसी भी फॉर्मेट में शामिल नहीं किया गया। तब यह कहा गया था कि बीसीसीआई की एक मेडिकल टीम रोहित की चोट पर नजर रखी है। रोहित ने हैदराबाद के खिलाफ वापसी के बाद यह साबित कर दिया कि वो अब पूरी तरह फिट हैं।

रोहित का बल्ला वापसी पर नहीं चला। वे 7 गेंद पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। संदीप शर्मा की गेंद पर डेविड वॉर्नर ने उनका कैच लिया। आईपीएल इतिहास में संदीप ने उन्हें चौथी बार आउट किया। इस दौरान रोहित ने उनकी गेंदों पर कुल 37 रन ही बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 88.09 का ही रहा है। मुंबई की टीम प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। अंक तालिका में वह पहले स्थान पर कायम है। पहले क्वालिफायर में 5 नवंबर को उसका सामना दिल्ली कैपिटल्स से होना है। प्लेऑफ से पहले रोहित की वापसी से टीम में आत्मविश्वास बढ़ेगा।

मैच से पहले रोहित को लेकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष सौरव गांगुली का बयान आया था। वे चाहते हैं कि रोहित प्लेऑफ में अपनी टीम की ओर खेलने का फैसला लेने के दौरान सतर्कता बरतें क्योंकि उनकी पैर की मांसपेशियों की चोट के बढ़ने का खतरा है जिसके कारण उन्हें आस्ट्रेलिया दौरे पर जाने वाली भारतीय टीम में भी जगह नहीं दी गई। बीसीसीआई अध्यक्ष ने कहा कि बोर्ड रोहित जैसे खिलाड़ी की मैदान पर वापसी के लिए हर संभव प्रयास करेगा क्योंकि यह उनका काम है। गांगुली ने कहा था, ‘‘रोहित फिलहाल चोटिल है। अन्यथा हम उसके जैसे खिलाड़ी को बाहर क्यों रखते। वह राष्ट्रीय (सीमित ओवरों की टीम) टीम के उप कप्तान हैं।’’

रोहित को टीम से बाहर रखने पर काफी विवाद हुआ था। तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर रोहित की चोट बड़ी है तो वे सीजन के फाइनल तक नहीं खेल पाएंगे। सुनील गावस्कर ने कहा था कि उन्हें किस तरह की चोट लगी है यह फैंस को बताना चाहिए। रोहित ने इस आईपीएल सीजन में 10 मैच में 264 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत 26.40 और स्ट्राइक रेट 126.92 का रहा है। उनके बल्ले से सिर्फ दो अर्धशतक निकला है।

Drop a if you were waiting for this!#OneFamily #MumbaiIndians #Dream11IPL #SRHvMI @ImRo45 pic.twitter.com/CZoaLPfThH

— Mumbai Indians (@mipaltan) November 3, 2020