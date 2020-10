कोलकाता नाइटराइडर्स के ओपनर राहुल त्रिपाठी का बल्ला आईपीएल के 35वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ भी खामोश रहा। वे 16 गेंद पर 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। त्रिपाठी ने अपनी पारी में 2 चौके और एक छक्का भी लगाया। वे लंबी पारी नहीं खेल सके और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टी नटराजन की गेंद पर बोल्ड हो गए। त्रिपाठी लगातार चौथे मैच में फ्लॉप साबित हुए हैं।

राहुल त्रिपाठी को इस आईपीएल में पहली बार दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलने का मौका मिला था। उन्होंने आखिरी ओवरों में तेजी से 36 रन बनाए थे। हालांकि, उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद राहुल को अगले मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ ओपनिंग करने के लिए भेजा गया। उन्होंने ताबड़तोड़ 81 रन जड़ दिए। केकेआर टीम मैनेजमेंट को लगा कि उनकी ओपनिंग की परेशानी खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल लगातार तीन मुकाबलों में फ्लॉप हो गए।

Rahul Tripathi is Indian Chris Lynn.

Shit technique, mediocre hand-eye coordination, poor at rotating strike post PP, flawed front-press, bad back-swing & horrendous back-foot trigger movement.

But still works regardless because it’s T20.

— Ayush (@abasu0819) October 18, 2020