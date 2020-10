सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वॉर्नर ने अपने बर्थडे (27 अक्टूबर) को आईपीएल 2020 में अपनी बेस्ट पारी खेली। उन्होंने टूर्नामेंट के 47वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों को जमकर धोया। वॉर्नर 34 गेंद पर 66 रन बनाकर आउट हो गए। अश्विन की गेंद पर अक्षर पटेल ने उनका कैच लिया। वॉर्नर ने अपनी पारी में 8 चौके और 2 छक्के लगाए। उन्होंने साहा के साथ पहले विकेट के लिए 107 रनों की साझेदारी की।

वॉर्नर ने अपना अर्धशतक 25 गेंद पर ही पूरा कर लिया था। उन्होंने पांचवें ओवर में कगिसो रबाडा की गेंद पर चौका लगातार अर्धशतक पूरा किया था। रबाडा के उस ओवर में वॉर्नर ने 4 चौके और एक छक्का लगाया था। उन्होंने कुल 26 रन बनाए थे। रबाडा इस सीजन के बेस्ट गेंदबाज हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, लेकिन वे बर्थडे बॉय वॉर्नर के सामने नहीं टिक सके। वॉर्नर ने पावरप्ले में 54 रन बनाए। वे इस सीजन में पावरप्ले के दौरान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने दिल्ली के पृथ्वी शॉ का रिकॉर्ड तोड़ा। शॉ ने आरसीबी के खिलाफ 42 रन पावरप्ले में बनाए थे।

वॉर्नर की तूफानी बल्लेबाजी का ये असर था कि इस सीजन के बेस्ट गेंदबाज रबाडा ने अपने शुरुआती दो ओवरों में 37 रन लुटा दिए। सनराइजर्स के कप्तान ने अपनी पारी के दौरान सीजन में अपने 400 रन भी पूरे कर लिए। वे इस आंकड़े तक पहुंचने वाले पांचवें बल्लेबाज बन गए। वे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। उनके नाम 12 मैच में 436 रन हैं। इस दौरान 3 अर्धशतक लगाए हैं।

