Mini Women IPL: भारत की 30 शीर्ष महिला क्रिकेटर टी20 चैलेंज में भाग लेने के लिए गुरुवार को दुबई पहुंची। वुमन्स टी20 चैलेंज ‘मिनी महिला आईपीएल’ के नाम से भी मशहूर है। इसका आयोजन शारजाह में चार से नौ नवंबर तक किया जाना है। भारतीय महिला टी20 टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्ज ने मुंबई में नौ दिन का पृथकवास (क्वारंटीन) किया। इस दौरन उनके कई आरटी-पीसीआर परीक्षण कराए गए।

भारतीय पुरुष क्रिकेटरों की तरह महिला क्रिकेटरों को भी ‘बायो-बबल’ में प्रवेश से पहले छह दिन तक क्वारंटीन रहना होगा। उनका पहले, तीसरे और पांचवें दिन परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद ही उनके लिये बनाये गये जैविक रूप से सुरक्षित माहौल (बायो-बबल) में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) ने अपने अधिकारिक हैंडल पर ट्वीट किया, ‘चलो हमारी लड़कियों के लिये भी सुनते हैं, चमचमाते हुए धूप के चश्मों में मुस्कुराते हुए चेहरे। हैलो यूएई। सुपरनोवाज, ट्रेलब्लेजर्स, वेलोसिटी पहुंच गईं हैं। महिलाओं के टी20 चैलेंज के लिए इंतजार नहीं कर सकते।’

