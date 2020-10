रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर (आरसीबी) ने आईपीएल के 33वें मैच में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस मैच में एबी डिविलियर्स ने 22 गेंद पर नाबाद 55 रन बनाकर आरसीबी को हार से बचा लिया। उन्होंने अपनी पारी में एक चौका और 6 छक्के लगाए। डिविलियर्स अगर विस्फोटक पारी नहीं खेलते तो टीम हार जाती। शीर्षक्रम आरसीबी का फ्लॉप साबित हुआ। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरॉन फिंच एक बार फिर से बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे।

फिंच 11 गेंद पर 17 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में दो छक्के लगाए, लेकिन स्ट्राइक रोटेट नहीं कर सके। इससे उन पर दबाव आया और वे विकेट देकर पवेलियन की ओर लौट गए। फिंच ने इस सीजन में अब तक 9 मैचों में हिस्सा लिया है। वे सिर्फ एक मुकाबले में 50 के स्कोर को पार कर सके हैं। फिंच ने 9 मैच में 22.77 की औसत से 205 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 114.52 का ही रहा है। फिंच का उच्चतम स्कोर 52 रन है।

Crick buzz Including Moeen Ali instead of Finch in the playing eleven would give another bowling option and a finisher at the end and Virat Kohli should instead open the batting for RCB — Padikkal (@Suraj_suri_12) October 17, 2020

#RCBvsRR Philipee is better option than Finch — అహం బ్రహ్మాస్మి (@ahamBrahmasmii1) October 17, 2020

Can see Finch out and Phillipe coming in soon now and eventually, disturbing any stability there is — S (@_whatsinaname) October 17, 2020



इस ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के खराब प्रदर्शन से आरसीबी के फैंस नाराज हो गए हैं। उन्होंने विराट कोहली से फिंच को बाहर करने की मांग की है। फैंस ने फिंच की जगह जोशुआ फिलिप या मोइन अली से ओपनिंग करवाने की सलाह दी है। फिलिप को 2 मुकाबलों में मौका दिया गया है। उन्होंने सिर्फ एक रन बनाए हैं। दूसरी ओर, मोइन अली को एक मैच में खेलने का मौका मिला है। उन्होंने 11 रन बनाने के साथ-साथ एक विकेट भी लिया है।

Finch has been below par this IPL. RCB should think about bringing in Parthiv for Finch. And with pitches starting to turn, Moeen should slot in automatically. #RRvRCB #IPL2020 — Vignesh (@vicky22_rd) October 17, 2020

• Again Failure Aeron Finch…..

• What he doing ???

• 8 Match one half-century

• Parthiv Should chance in opening place insted of Finch.

• AB De Villiers get back in Field Which have make good impact in fielding side.

•Should drop finch. #vishtalk #RCBvRR — Vishwas Parmar (@imVish26) October 17, 2020



राजस्थान के खिलाफल जीत में डिविलियर्स ने गुरकीरत मान के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 39 गेंद में 77 रन की नाबाद साझेदारी भी की। डिविलियर्स ने अपनी पारी के दौरान छक्कों की हैट्रिक भी लगाई। गुरकीरत 17 गेंद में 19 रन बनाकर नाबाद रहे। दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में राजस्थान के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। राजस्थान ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 177 रन बनाए। उसकी ओर से स्टीव स्मिथ हाइएस्ट स्कोरर रहे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बंगलौर ने 19.4 ओवर में 3 विकेट पर 179 रन बना मैच अपने नाम कर लिया।



Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो