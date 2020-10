IPL 2020: कमलेश नागरकोटी बने ‘सुपरमैन’, हैरतअंगेज कैच देख उछल पड़े शाहरुख खान; VIDEO

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 13वें सीजन का 12वां मैच में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच दुबई के मैदान पर बुधवार (1 अक्टूबर) को खेला गया। इस मुकाबले में कोलकाता ने राजस्थान को 37 रन से हरा दिया। उसके लिए युवा बॉलर कमलेश नागरकोटी ने घातक गेंदबाजी की। नागरकोटी ने 2 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट लिए। गेंदबाजी के बावजूद नागरकोटी का एक कैच क्रिकेट फैंस को काफी पसंद आया और यह सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा।

दरअसल, केकेआर की ओर से 15वां ओवर फेंकने के लिए वरुण चक्रवर्ती आए थे। उनके सामने थे पिछले दो मैच में लंबे-लंबे छक्के लगाने वाले जोफ्रा आर्चर। वरुण की चौथी गेंद पर आर्चर ने हवाई शॉट लगाया। लेकिन वे इसे सही से नहीं खेल सके। गेंद में हवा में थी और नीचे थे नागरकोटी। उन्होंने हवा में सुपरमैन की तरह डाइव लगाकर शानदार कैच लपक लिया। इसे देखकर सभी हैरान हो गए। दर्शक दीर्घा में केकेआर के मालिक शाहरुख खान अपनी फैमिली के साथ थे। वे भी कैच देखने के बाद उछल पड़े और नागरकोटी के लिए ताली बजाने लगे।

Wicket! WHAT A CATCH! This is a stunner from Nagarkoti.

शाहरुख इस सीजन में पहली बार मैच देखने के लिए स्टेडियम में पहुंचे हैं। नागरकोटी के अलावा शिवम मावी और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों के प्रदर्शन से वे काफी खुश नजर आए। नागरकोटी पिछला सीजन चोट के कारण नहीं खेल सके थे। इसके बावजूद टीम मैनेजमेंट और मालिक ने उन पर भरोसा बनाए रखा। नागरकोटी को टीम में ही रखा गया। उन्होंने इस मुकाबले में कोलकाता के उस भरोसे को सही साबित किया।

Another video of King Khan celebrating during the #KKR vs RR match today. #KKRHaiTaiyaar #ShahRukhKhan pic.twitter.com/dALQWSXrbJ

— Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) September 30, 2020