कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ बुधवार (30 सितंबर) को खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स के स्टार प्लेयर संजू सैमसन ने एक शानदार कैच लिया। इस दौरान उनके सिर में चोट लग गई। इससे वे दर्द से कराहने लगे। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भी यह दर्द महसूस हुआ। इसे देखकर उन्हें 28 साल पुरानी एक घटना याद आ गई। केकेआर की पारी के 18 वें ओवर की आखिरी गेंद पर पैट कमिंस ने हवा में शॉट लगाया, जिसे सैमसन ने कैच ले लिया।

जब केकेआर की पारी अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही थी, तब पैट कमिंस ने टॉम करन की गेंद को बाउंड्री से बाहर भेजने का प्रयास किया। कमिंस अपने शॉट को ठीक से टाइम करने में नाकाम रहे। सैमसन ने उनका कैच ले लिया। वो इस दौरान पीठ के बल गिर गए और उनके सिर में चोट लग गई। कैच के बाद तेंदुलकर ने ट्विटर पर कहा कि सिर पर इस तरह चोट लगने और उसके प्रभाव को समझता हूं। तेंदुलकर ने 1992 के विश्व कप के दौरान इसी तरह की स्थिति का सामना करने वाला एक वीडियो भी शेयर किया। वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में तेंदुलकर ने फिल सिमंस का कैच इसी तरह लिया था।

Brilliant catch by @IamSanjuSamson!

I know how much it hurts when you bang your head like this on the ground. I experienced it in the 1992 World Cup in our match against the WI when I took a catch. #IPL2020 #RRvKKR

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) September 30, 2020