Indian Premier League 2020: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) का 13वां सीजन शुरू होने में अब करीब डेढ़ महीने का ही समय बचा है, लेकिन इससे पहले उसकी फ्रैंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bangalore या RCB) ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा कर दिया, जिसके बाद फैंस कमेंट कर मजे लेने लगे।

आरसीबी (RCB) ने बुधवार को अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट से प्रोफाइल पिक्चर्स और हटा दीं। उसने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का नाम भी बदल दिया। उसने नया नाम ‘रॉयल चैलेंजर्स’ रखा है। ऐसा ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी किया गया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस तरह-तरह के कमेंट करने लगे। कुछ यूजर्स ने लिखा कि हो सकता है फ्रैंचाइजी अपना नाम बदलने जा रही है, जबकि कुछ लोगों को लगा कि टीम अपना लोगो, जर्सी और स्पॉन्सर सब कुछ बदलने जा रही है।

कमेंटेटर हर्षा भोगले ने ट्वीट किया, ‘हे दोस्तों, @rcbtweets को लेकर किसी को कुछ जानकारी है? इंस्टाग्राम से सभी पोस्ट हटा दिए गए हैं, ट्विटर और फेसबुक पर कोई प्रोफाइल फोटो नहीं है…।’ हर्षा के इस ट्वीट के बाद कमेंट करने वालों की झड़ी लग गई। एक यूजर ने ट्वीट किया, ‘मुझे लगता है कि वे लोगो, जर्सी और प्रायोजक बदलने जा रहे हैं।’ इस पर दूसरे ने सवाल किया, ‘रिब्रॉन्डिंग?’ एक अन्य यूजर ने दावे के साथ ट्वीट किया, ‘ब्रॉन्डिंग में बदलाव। और आप इसे जानते हैं।’ एक अन्य फैंस ने कहा, ‘आरसीबी या दिल्ली के रास्ते पर है। या फिर वे आईपीएल छोड़ रहे हैं।’

बता दें कि दिल्ली की फ्रैंचाइजी भी अपना नाम बदल चुकी है। दिल्ली की टीम का पहले दिल्ली डेयरडेविल्स नाम था, लेकिन बाद में उन्होंने बदलकर दिल्ली कैपिटल्स रख लिया। एक अन्य फैंन ने लिखा, ‘विश्वसनीय सूत्रों से खबर है कि वे बैंगलोर को बेंगलुरु में बदल रहे हैं और लोगो और ब्रॉन्डिंग भी। मुझे लगता है कि वे नए सिरे से शुरुआत करेंगे।’

Hey guys, any idea what’s on with @rcbtweets? All posts deleted on Instagram, no profile pictures on Twitter and Facebook…..

