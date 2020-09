आईपीएल का आगाज शनिवार (19 सितंबर) को विस्फोटक अंदाज में हो गया। पहले मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स ने मुंबई इंडियंस को शिकस्त दी। इस मैच में अंबाती रायुडू, फाफ डु प्लेसिस, लुंगी एंगिडी, सैम करन और सौरभ तिवारी अपने प्रदर्शन के कारण चर्चा में आए। वहीं, रोहित शर्मा और पीयूष चावला के साथ कई खिलाड़ी अजीबोगरीब कारण के लिए ट्रोल हो गए। दरअसल, ये खिलाड़ी अपने बढ़े हुए तोंद के कारण फैंस के निशाने पर रहे।

दोनों टीमों के ज्यादातर खिलाड़ी कोरोनावायरस के कारण हुए लॉकडाउन के बाद पहली बार मैदान पर दिखे। रोहित शर्मा, पीयूष चावला और सौरभ तिवारी का तोंद साफ-साफ दिखाई दे रहा था। वहीं, कई खिलाड़ी पहले की तुलना में सुस्त दिखाई दिए। इनमें मुरली विजय का नाम सबसे ऊपर है। जब वो बल्लेबाजी करने के लिए उतरे तो बल्ले का रिफ्लेक्शन कमजोर दिखा। इस कारण फैंस ने उन पर भी निशाना साधा। मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने ट्वीट किया- कई कमर आज ज्यादा हेल्दी हैं।

Looks like Rohit Sharma, Piyush Chawla and Saurabh Tiwary have a different competition going on amongst themselves #TummyKing

— Rookie (@rookie_tweet) September 19, 2020