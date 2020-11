आईपीएल 2020 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। मैच जीतने वाली टीमों के लिए प्लेऑफ की राह आसान हो रही है तो हारने वाली टीमों के लिए मुश्किल। टूर्नामेंट के 52वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर (RCB) को 5 विकेट से हरा दिया। इस हार के बाद आरसीबी की टीम मुश्किल में फंस गई है। इस हार के बाद आरसीबी के फैंस के सब्र का बांध टूट गया और वे अपने कप्तान विराट कोहली पर ही भड़क गए। विराट पर गलत टीम चुनने का आरोप लगाते हुए उन्हें ‘जोकर कप्तान’ बताया।

एक समय लग रहा था कि विराट कोहली की टीम आसानी से प्लेऑफ में पहुंच जाएगी, लेकिन उसने अपनी राह को खुद ही कठिन कर लिया है। अब उसे आखिरी मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हर हाल में जीत हासिल करनी होगी। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला 2 नवंबर (सोमवार) को अबुधाबी में खेला जाएगा। हैदराबाद के खिलाफ कोहली की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर सिर्फ 120 रन ही बना सकी। इसे डेविड वॉर्नर की टीम ने आसानी से 14.1 ओवर में 5 विकेट पर हासिल कर लिया और प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को कायम रखा।

My biggest mystery here is… Mann never played T20Is for India, but Dube did. How Mann became relevant? *Trying to act like I’m surprised* https://t.co/2Fd8fFy7yo — Ravi Shastri Fan Club (@160point4kph) October 31, 2020

Gurkeerat has no role in the side, they don’t trust him to be a front line batter, sending Sundar ahead of him all the time, he doesn’t bowl, why don’t they pick Dube over him? Wahan kuch fake hope to rehti hai — Gappistan Radio (@GappistanRadio) October 31, 2020

कोहली ने टीम में आश्चर्यजनक रूप से गुरकीरत सिंह मान को रखा और शिवम दुबे को बाहर रखा। गुरकीरत ने मैच में 24 गेंद पर नाबाद 15 रन बनाए। इससे दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर खिलाड़ियों पर दबाव बढ़ गया और बड़े शॉट्स खेलने के प्रयास में आउट हो गए। गुरकीरत को टीम में रखने पर फैंस कोहली से खासे नाराज दिखे। सोशल मीडिया पर आरसीबी के कप्तान को ट्रोल कर दिया। एक फैन ने लिखा, ‘‘शिवम दुबे के बजाय गुरकीरत सिंह मान के साथ जाना यह साबित करता है कि हमारे जोकर कप्तान और टीम प्रबंधन का दिमाग कितना बेकार है।’’

Going with G Maan instead of Shivam dube proves how Brainless our clown captain and team management is.. — Paurush Tyagi (@Im_Paurush) October 31, 2020

RCB’s performance this season, like every season seems to be about still figuring out the right combination. Still don’t understand the roles of Gurkeerat, Dube in the squad. Might as well bring in a youngster like Pawan Deshpande in the next match — Vks (@VikHasya) October 31, 2020

आरसीबी के एक अन्य फैन ने लिखा, ‘‘मुझे अब तक ये समझ नहीं आया कि गुरकीरत ने कभी भारत के लिए नहीं खेला, लेकिन शिवम दुबे ने ऐसा किया है। इसके बावजूद गुरकीरत कैसे प्रासंगिक हो गया? मैं आश्चर्यचकित हूं।’’ वहीं एक फैन ने कहा, ‘‘टीम में गुरकीरत का कोई रोल नहीं है। यहां तक कि टीम मैनेजमेंट को उनपर विश्वास भी नहीं है। इसलिए तो उनसे ऊपर वॉशिंगटन सुंदर को भेजा। वह गेंदबाजी भी नहीं करते तो उनकी जगह दुबे को टीम में क्यों नहीं रखते? वहां कुछ फेक उम्मीद तो रहती है।’’

Worst Captaincy by @imVkohli Picking back @gurkeeratmann22 and Siraj. Whole team depending on @ABdeVilliers17 .. this is really Worst. Bowlers are really Good and Better. — Gangadhar Swami B.K. (@Gangu29) October 31, 2020

Even 2020 Can’t change the Fate of RCB.. Shivam Dube Sitting out for Gurkeerat.. Waahh Kohli you are a Genius.. @imVkohli — SaiJSPK1638 (@saipspk1638) October 31, 2020

