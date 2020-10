इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 13वें सीजन में पहली बार किसी बल्लेबाजो को ‘मांकडिंग’ की चेतावनी दी गई है। यह घटना दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर के बीच हुए मुकाबले के दौरान की है। रविचंद्रन अश्विन ने आरसीबी के ओपनर एरॉन फिंच को मांकडिंग की चेतावनी दी। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को आउट नहीं किया। इसे देखकर दिल्ली के कोच रिकी पोंटिंग हंसने लगे।

दरअसल, पोटिंग ने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कहा था कि उनकी टीम के खिलाड़ी मांकडिंग नहीं करेंगे। अश्विन पिछले सीजन में राजस्थान के ओपनर जोस बटलर को मांकडिंग कर चुके थे। इस बार उन्होंने फिंच को सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया। तीसरे ओवर की पांचवीं गेंद पर देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी कर रहे थे और फिंच गेंदबाजी छोर पर थे। वे जब गेंदबाजी कर रहे थे तभी फिंच क्रीज से बाहर निकल गए। इस दौरान अश्विन वहीं रुक गए और गेंद नहीं फेंकी। उन्होंने फिंच को क्रीज के अंदर ही रहने की नसीहत देते हुए आउट नहीं किया।

Let’s make it clear !! First and final warning for 2020. I am making it official and don’t blame me later on. @RickyPonting #runout #nonstriker @AaronFinch5 and I are good buddies btw. #IPL2020

— Ashwin (@ashwinravi99) October 5, 2020