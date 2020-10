आईपीएल के 29वें मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 20 रन से हरा दिया। इस मैच में सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के कई रंग देखने को मिले। पहले वो तेज बल्लेबाजी करके गए, उसके बाद बेहतरीन कप्तानी का प्रदर्शन करते हुए गेंदबाजों का बखूबी इस्तेमाल किया। फिर अंपायर को आंख दिखाया और कर्ण शर्मा को डांटते हुए दिखाई दिए। इन सबके बीच हैदराबाद के राशिद खान एक ऐसी घटना का शिकार हो गए, जिसे देखकर सब हंस पड़े।

दरअसल, राशिद एक गेंद पर दो बार आउट हो गए। हैदराबाद को 7 गेंद पर जीत के लिए 22 रन बनाने थे। राशिद 7 गेंद पर 14 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने एक चौका और एक छक्का लगाया था। वे चेन्नई को जीत से दूर करना चाहते थे 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने घुटनों के बल बैठकर लंबा शॉट मारा। शार्दुल ठाकुर की गेंद पर उनका कैच दीपक चाहर ने ले लिया। इसके बाद रीप्ले में जब अंपायर ने देखा तो राशिद का पैर विकेट से लग चुका था और वे हिटविकेट आउट हो गए।



चेन्नई को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए हर हाल में यह मैच जीतना था। हारने के बाद उसे अपने बाकी सभी मुकाबलों में जीत दर्ज करना पड़ता। राशिद चेन्नई को झटका देना चाहते थे, लेकिन खुद हिटविकेट होकर पवेलियन लौट गए। उन्हें कैच आउट नहीं बल्कि हिटविकेट माना गया। टूर्नामेंट में चेन्नई की ये तीसरी जीत है। उसने हैदराबाद को 168 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में डेविड वॉर्नर की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 147 रन ही बना सकी।

#CSKvsSRH #RashidKhan

Friend – Bhai ek hi ball pe 2 baar out kyu hua tu ?

Me – pic.twitter.com/L7V6c5h9dK

— Janardhan Jakhar Stan Acc (@memeenist) October 13, 2020