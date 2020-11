सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार स्पिनर राशिद खान की टीम भले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई हो, लेकिन इस गेंदबाज ने फिर से सबको प्रभावित किया। राशिद ने इस सीजन में 20 विकेट अपने नाम किए। आईपीएल इतिहास में उन्होंने दूसरी बार 20 या उससे ज्यादा विकेट लिए। इससे पहले 2018 में 21 विकेट लिए। इस बार टूर्नामेंट से बाहर होकर भी उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया। सीजन में 20 विकेट लेने के साथ 6 से कम की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी करने वाले इकलौते गेंदबाज बन गए।

राशिद ने आईपीएल 2020 में 5.37 की इकॉनमी रेट से रन दिए हैं। 20 विकेट लेने के साथ 6 से कम की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी करने वाले वो आईपीएल इतिहास के चौथे गेंदबाज बन गए। उनसे पहले अनिल कुंबले, लसिथ मलिंगा और सुनील नरेन यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। सबसे पहले कुंबले ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर (आरसीबी) की कप्तानी करते हुए 2009 में 21 विकेट लिए थे। तब उन्होंने 5.86 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की थी। उस सीजन में आरसीबी फाइनल में हार गई थी।

इसके बाद लसिथ मलिंगा ने मुंबई इंडियंस के लिए 2011 में 5.95 की इकॉनमी रेट से 28 विकेट, सुनील नरेन ने कोलकाता नाइटराइडर्स के लिए 2012 में 5.48 की इकॉनमी रेट से 24, नरेन ने ही 2013 में 5.47 की इकॉनमी रेट से 22 विकेट झटके थे। 2012 में कोलकाता की टीम चैंपियन बनी थी। राशिद खान की टीम हैदराबाद को आईपीएल 2020 के दूसरे क्वालीफायर में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 17 रनों से हार का सामना करना पड़ा।

WATCH – Rashid’s beauty ball to Stoinis

Classic @rashidkhan_19 on display. Bowls the perfect delivery to get the in-form Stoinis out. Timber.

https://t.co/sW3nDWVUTA #Dream11IPL #Qualifier2

— IndianPremierLeague (@IPL) November 8, 2020