इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) यानी IPL के 13वें सीजन की शुरुआत 29 मार्च को होगी। पहले सीजन की चैम्पियन टीम राजस्थान रॉयल्स अपने 7 में से 2 घरेलू मैच असम की राजधानी गुवाहाटी में खेलेगी। राजस्थान की टीम बरसापरा स्टेडियम में 5 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स और 9 अप्रैल को कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ खेलेगी। दोनों मैच रात के 8 बजे से खेले जाएंगे। इसके बाद टीम बाकी बचे 5 घरेलू मुकाबले जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेलेगी। इसकी जानकारी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने दी।

राजस्थान का इस सीजन में पहला मुकाबला चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में 2 अप्रैल को होगा। फ्रैंचाइजी ने पहले बरसापरा स्टेडियम की सुविधाओं का इस्तेमाल तीन दिवसीय शिविर के लिए करने का फैसला किया। इससे टीम को यहां के कंडीशन का पता चलता, जिससे टीम को इस स्टेडियम को अपना दूसरा घरेलू मैदान बनाने में मदद मिलेगी। राजस्थान की टीम पिछले सीजन में पॉइंट टेबल में सातवें स्थान पर रही थी।

