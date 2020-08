इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 13वें सीजन के लिए राजस्थान रॉयल्स की टीम सबसे पहले संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के लिए रवाना हो गई है। फ्रैंचाइजी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर गुरुवार यानी 20 अगस्त को खिलाड़ियों की तस्वीर साझा की। इस साल टीम में शामिल हुए रॉबिन उथप्पा सहित अन्य खिलाड़ी पीपीई किट में दिखाई दिए। यूएई में 19 सितंबर से 10 नवंबर तक दुनिया का सबसे बड़ा टी20 लीग खेला जाएगा। शुरुआती मैच खाली स्टेडियम में होंगे। बाद में कुछ दर्शकों को मैच देखने की इजाजत दी जा सकती है।

राजस्थान के कप्तान स्टीव स्मिथ सहित बेन स्टोक्स, जोस बटलर और जोफ्रा आर्चर टूर्नामेंट के शुरुआती मैच में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाली सीमित ओवरों की सीरीज के लिए अब तक टीम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि इन चार खिलाड़ियों को उनके राष्ट्रीय टीम में शामिल किए जाने की संभावना अधिक है। राजस्थान के अलावा किंग्स इलेवन पंजाब ने भी खिलाड़ियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर किया था। टीम आज ही यूएई के लिए रवाना होगी। दुबई और अबुधाबी के शेख जायद स्टेडियम में टीमों को तैयारी करने के लिए बेहतरीन सुविधाएं दी जाएंगी। पंजाब के कप्तान लोकेश राहुल ने हाल ही में नेट प्रैक्टिस का एक वीडियो शेयर किया था।

The sweetest send off! #HallaBol in UAE, @amolmuzumdar11. https://t.co/aYDwtQwKSW

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) August 20, 2020