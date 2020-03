इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 15 अप्रैल तक स्थगित होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी के चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) का प्रशिक्षण शिविर छोड़कर गृहनगर रांची लौट आए हैं। हालांकि, वे आईपीएल को लेकर कितने संजीदा हैं, इसका उदाहरण उन्होंने रांची लौटने के दूसरे दिन ही दे दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान को सोमवार को गृहनगर में बैडमिंटन खेलते हुए देखा गया। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में वे ट्रैकपैंट पहने बैडमिंटन खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

धोनी अपनी फिटनेस को लेकर भी काफी सतर्क रहते हैं। यहां तक कि कोरोनावायरस जैसी महामारी के दौरान भी। वे रांची स्थित झरखंड स्पोर्ट्स क्रिकेट एसोसिएशन के इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर में शटल कॉक के साथ खेलते देखे गए।

महेंद्र सिंह धोनी का एक अन्य वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में वे अपनी बाइक की सवारी करते दिख रहे हैं। वीडियो देखने से ऐसा लग रहा है कि धोनी ट्रैफिक सिग्नल पर अपनी बाइक पर हेलमेट लगाए बैठे हुए हैं। इस दौरान एक फैन उन्हें पहचान लेता है।

वह फैन अपने पसंदीदा क्रिकेटर के साथ सेल्फी लेने की जिद करता है। धोनी उसके साथ सेल्फी लेते हैं। इस बीच वह ट्रैफिक सिग्नल खड़े दूसरे लोगों को भी चिल्ला-चिल्ला कर बताने लगता है कि ये अपने धोनी हैं। इस पर धोनी कहते हैं कि चलो भाई अब सेल्फी हो गई है।

No day off for fitness freak MS Dhoni, as he resumes badminton session in Ranchi. #FitnessFreak #MSDhoni #Dhoni pic.twitter.com/z1ZDVHRkCa

— MS Dhoni Fans Official (@msdfansofficial) March 16, 2020