इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के शुरू होने से पहले सभी टीमें यूएई पहुंच गई हैं। आईपीएल के अधिकारियों ने खिलाडियों के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया। जिसमें बायो-बबल के नियमों और प्रतिबंधों से उन्हें अवगत कराया गया। सभी खिलाडियों में इसको लेकर काफी उलझन रही। खिलाडियों की ओर से कई तरह के सवाल इसमें पूछे गए। जैसे कि, मुझे बाल कटवाने हो तो क्या करूंगा? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए साथी खिलाड़ी के कमरे में क्यों नहीं जा सकते? मेकअप आर्टिस्ट के लिए क्या प्रोटोकॉल है? क्या फोटोशूट के दौरान गले मिल या हाई-फाइव दे सकते हैं? क्या टीम का नाई भी पीपीई किट में होगा? कोविड की जांच के लिए नाक के स्वाब की जगह में स्लाविया का सैंपल दे सकता हूं?

इन सब सवालों के बीच खिलाड़ियों के लिए कई तरह के नियम लागू किए जा रहे हैं। प्रोटोकॉल के कारण खिलाडियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इन प्रतिबंधों की वजह से कोई खिलाड़ी साथी के कमरे में मिलने नहीं जा सकेगा। यह नियम सिर्फ क्वारंटाइन के लिए नहीं, बल्कि पूरे टूर्नामेंट के दौरान जारी रहेगा। वे केवल एक-दूसरे के दरवाजे, बालकनी और निर्धारित किए गए स्थानों पर ही मिल सकेंगे, लेकिन तब भी उन्हें दो मीटर की दूरी को बनाए रखना होगा। इसबार खिलाडियों को एक विशेष प्रकार का अलार्मिंग बैंड भी दिया जाएगा। इसको पहने हुए कोई खिलाड़ी दो गज की दूरी का उल्लंघन करता है तो यह बजने लगेगा। इस बैंड को प्लेयर केवल सोते समय ही उतार सकेंगे।

इतना ही नहीं उनके साथ यदि परिवार का कोई सदस्य है तो उसे भी यह बैंड पहनना होगा। यह बैंड किस प्रकार कार्य करेंगे उसके बारे में कोई अधिक जानकरी अभी नहीं मिल सकी है। बस में यात्रा करते समय भी खिलाडियों को दूरी बना कर रखनी होगी। कुछ खिलाडियों ने लॉबी में जाने की छूट भी मांगी जिसे नकार दिया गया है। प्लेयर्स की चिंता पर बात करते हुए इंडियन एक्सप्रेस से जयदेव उनादकट ने कहा, “इन प्रतिबंधो में सबसे कठिन है प्लेयर्स का एक-दूसरे के कमरे में ना जाना है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। इतने दिन बाद मिलने के बाद भी हम मिलकर बात नहीं कर सकते, पर इसके सिवा कोई चारा नही है।’’

169 days later, it’s good to be back

@lionsdenkxip pic.twitter.com/awS3C08Z5L

— K L Rahul (@klrahul11) August 27, 2020