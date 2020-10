चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर अंपायर को लेकर विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। आईपीएल के 13वें सीजन के 29वें मैच में चेन्नई ने सनराइजर्स हैदराबाद को 20 रन से हरा दिया। मैच के 19वें ओवर में धोनी के गुस्से के कारण अंपायर ने वाइड नहीं दिया। इस पर सभी हैरान रह गए। डगआउट में बैठे हैदराबाद के कप्तान डेविडज वॉर्नर खड़े होकर इसका विरोध भी जताया। धोनी पिछले साल अंपायर से भिड़ने के लिए पारी के दौरान मैदान में चले गए थे।

दरअसल , हैदराबाद की टीम के 6 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। उसे आखिरी दो ओवरों में जीत के लिए 27 रन बनाने थे। राशिद खान क्रीज पर थे। वो चौके-छक्के लगा चुके थे। ऐसे में मैच रोमांचक हो चुका था। शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी करने आए। उन्होंने ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर गेंद फेंकी। अंपायर पॉल राइफेल ने वाइड देने के लिए अपने हाथ उठा लिए थे, लेकिन धोनी के विरोध के कारण उन्होंने हाथ नीचे कर दिया। धोनी गुस्से में चिल्लाए थे। इसे देखकर कमेंटेटर से लेकर सभी क्रिकेट फैंस हैरान रह गए।

Horrible umpiring from Paul Reiffel.

Got pressured by Dhoni to not give a wide.

This is not new. Umpire’s get bullied and pressurized by Dhoni all the time. It’s shocking that they don’t learn.

How is this not a wide? #SRHvCSK #IPL2020 pic.twitter.com/bkOQvI4dPT

— Aditya (@forwardshortleg) October 13, 2020