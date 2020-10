चेन्नई सुपर किंग्स ने लगातार हो रही आलोचनाओं के बार इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में आखिरकार धमाका कर ही दिया। उसने रविवार (4 अक्टूबर) को हुए मुकाबले में किंग्स इलेवन पंजाब को 10 विकेट से रौंद दिया। इस जीत के साथ ही उसने टूर्नामेंट में शानदार वापसी कर ली। मैच हारने के बाद पंजाब के कप्तान केएल राहुल और ओपनर मयंक अग्रवाल चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से बातचीत करते हुए दिखाई दिए। इसे मैच के खत्म होने के बाद प्रेजेंटशन सेरेमनी के दौरान टीवी पर कई बार दिखाया गया।

किंग्स इलेवन पंजाब और आईपीएल ने अपने आधिकारिक ट्टिटर अकाउंट पर इसे शेयर किया। पंजाब ने राहुल और धोनी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ‘‘आप कुछ जीतते हैं और कुछ सीखते हैं।’’ आईपीएल ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘‘क्या खेल का विश्लेषण करने के लिए MS Dhoni से बेहतर कोई व्यक्ति हो सकता है। हम मैच के बाद की बातचीत को पसंद करते हैं।’’ फैंस ने इस वीडियो और फोटो को काफी पसंद किया और कमेंट किए।

Can there be a better person than #MSDhoni to analyse the game. We absolutely love these post-match interactions. #Dream11IPL #KXIPvCSK pic.twitter.com/a2foU7eyGx — IndianPremierLeague (@IPL) October 4, 2020

एक यूजर ने धोनी को ब्रेन ऑफ क्रिकेट बताया। वहीं, एक ने लिखा- स्कूल खत्म होने के बाद कोचिंग क्लास शुरू। जीता हुआ कप्तान हारे हुए कप्तान को सलाह दे रहा है। एक क्रिकेट फैन ने लिखा- वो जब बोलता है उसको सुनना पड़ता है, और जब वो करता है आपको देखना पड़ता है। वहीं ने एक अन्य ने कहा- एक बार जो कप्तान होता है वो हमेशा कप्तान रहता है। धोनी की टीम की ये टूर्नामेंट में दूसरी जीत है। उसे तीन मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है।

मैच के बाद धोनी ने कोच स्टीफेन फ्लेमिंग की तारीफ की। उन्होंने कहा, ‘‘एक ही टीम के साथ कायम रहना कुछ ऐसा है जिस पर हम वास्तव में सपोर्ट करते हैं। मुझे लगता है कि अक्सर फ्लेमिंग को उस तरह की पहचान नहीं मिली जैसी मिलनी चाहिए। जब कोच अलग दिशा में और कप्तान अलग दिशा में जा रहा तो मुश्किलें हो जाती हैं। भ्रम की स्थिति हो सकती है। लेकिन हमारे बीच की अच्छी बात यह है कि हम अपने बीच की हर चीज को तय करते हैं और यह कमरे के अंदर रहती है। एक बार जब हम बाहर आते हैं तो हम एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं।’’

धोनी ने आगे कहा, ‘‘ऐसा नहीं है कि चयन को लेकर बहस नहीं होती है, लेकिन सिर्फ हमदोनों के बीच होती है। यह एक ऐसा रिश्ता है जिसे हमने बहुत लंबे समय तक शेयर किया है। वह आईपीएल के पहले सीजन से हमारे साथ रहे हैं। इसलिए यह बहुत लंबा है।’’

