IPL 2020: भारत में अब तक कोरोना वायरस के दो हजार से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। देश में 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है। कोरोनावायरस के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 13वें सीजन को 15 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है। टूर्नामेंट के लिए नए तारीखों की घोषणा फिलहाल नहीं हुई है। इसी बीच इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने आईपीएल के आयोजन के लिए नया प्लान सामने रखा है। वॉन का मानना है कि अगर कोविड-19 महामारी लेकर बनी स्थिति नियंत्रित हो जाती है तो अक्टूबर और नवंबर में होने वाले टी20 विश्व कप से पहले पांच हफ्ते की लीग का आयोजन हो सकता है।

दुनिया भर में इस संक्रमण के कारण 50 हजार से ज्यादा लोगों मौत हो चुकी हैं। वॉन ने ट्वीट किया, ‘‘एक विचार है… ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 विश्व कप से पहले पांच हफ्ते का आईपीएल… सभी खिलाड़ी इसका इस्तेमाल विश्व कप के लिए अभ्यास के रूप में कर सकते हैं… इसके बाद विश्व कप होगा। खेल के लिए महत्वपूर्ण है कि आईपीएल हो और विश्व कप भी।’’ वॉन के सुझाव पर गौर किया जाए तो इसका मतलब हुआ कि वह 18 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने वाले टी20 विश्व कप से पहले सितंबर में आईपीएल के आयोजन की उम्मीद कर रहे हैं।

Here’s a thought .. The IPL is played for the 5 weeks leading up to the T20 World Cup in Oz .. all players use it as the great warm up for the WC .. then the WC happens .. So important for the game that the IPL takes place but also the WC .. https://t.co/ftKA4c5JWv

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) April 2, 2020