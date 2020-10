आईपीएल इतिहास में रविवार (18 अक्टूबर) को पहली बार दो सुपर ओवर मुकाबले हुए। रोमांचक मैच में किंग्स इलेवन पंजाब ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया। पहले सुपर ओवर में दोनों टीमों ने 5-5 रन बनाए। दूसरे सुपर ओवर में मुंबई ने पंजाब को 12 रन का लक्ष्य दिया। इसे क्रिस गेल और मयंक अग्रवाल ने आसानी से हासिल कर लिया। मुकाबले के बाद कई पूर्व क्रिकेटर, विशेषज्ञ और फैंस ने दोनों टीमों की तारीफ की। दो बार वर्ल्ड कप जीत चुके युवराज सिंह ने इस मैच की तुलना पिछले साल हुए वर्ल्ड कप फाइनल से की।

Was the World Cup final of 2019 a beter game or #mivskxip ? Unbelievable scenes today #ipl is here to stay Amazing effort by both teams @Jaspritbumrah93 game changer for @mipaltan and @klrahul11 for Punjab great finish world boss @henrygayle @mayankcricket #IPL2020 #supersunday



युवराज सिंह ने ट्वीट कर कहा, ‘‘वर्ल्ड कप 2019 एक बेहतर मैच था या मुंबई और पंजाब के बीच हुआ मुकाबला। आईपीएल में आज अविश्वसनीय दृश्य देखने को मिले। दोनों टीमों ने बेहतरीन प्रयास किया। मुंबई इंडियंस के लिए जसप्रीत बुमराह और पंजाब के लिए केएल राहुल गेम चेंजर साबित हुए। वर्ल्ड बॉस क्रिस गेल और मयंक अग्रवाल ने शानदार अंत किया।’’ मैच में मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 176 रन बनाए थे। पंजाब की टीम भी 20 ओवर में 6 विकेट पर 176 रन ही बना सकी। पंजाब को आखिरी ओवर में जीत के लिए 9 रन बनाने थे, लेकिन क्रिस जॉर्डन अंतिम गेंद पर रनआउट हो गए और मैच सुपर ओवर में पहुंच गया।

If any scriptwriter had the audacity to write a script of a sports movie that looked like this match, he would have been fired for writing a story that had not even an ounce of credibility. But life doesn’t have to answer to anyone for its stories… https://t.co/esQgnJNEBd

