VIDEO: IPL के लिए महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई पहुंचे, ‘थाला’ का एयरपोर्ट से होटल तक जोरदार स्वागत

इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) का 13वां सीजन 29 मार्च से शुरू होगा। पहले मुकाबले में चार बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस का सामना तीन बार की चैंपियन चेन्नई सुपरकिंग्स से होगा। दोनों टीमें पिछले साल फाइनल में भी आमने-सामने हुई थीं। तब मुंबई ने जीत दर्ज की थी। इस IPL में सबसे ज्यादा चर्चा में चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं। धोनी न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हारने के बाद से पेशेवर क्रिकेट से दूर हैं। फैंस उन्हें फिर से मैदान पर देखना चाहते हैं। कैप्टन कूल के नाम से मशहूर धोनी टूर्नामेंट की तैयारियों के लिए चेन्नई पहुंच गए हैं।

धोनी 3 मार्च से चेन्नई सुपरकिंग्स के होमग्राउंड चेपक स्टेडियम में अभ्यास शुरू करेंगे। वे रविवार रात को जैसे ही चेन्नई पहुंचे, दर्शकों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। वे एयरपोर्ट से सीधा होटल पहुंचे। उन्होंने गेट पर खड़े गार्ड से हाथ भी मिलाया। धोनी होटल में घूमते हुए नजर आए, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। धोनी से पहले उनके साथ सुरेश रैना, पीयूष चावला, अंबाती रायुडू और कर्ण शर्मा चेन्नई पहुंचे थे। चेन्नई सुपरकिंग्स ने एक वीडियो शेयर किया। उसने लिखा- सभी के रोएं पहले दिन के पहले शो को सोच कर खड़े हो जाएंगे। धोनी को चेन्नई में थाला यानी कि बड़ा भाई कहा जाता है।

Every goose shall bump with First Day First Show feels! Just #StartTheWhistles! #HomeSweetDen pic.twitter.com/DpQBIqahZe

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 1, 2020