हार के बाद भी केएल राहुल ने की अपने गेंदबाजों की तारीफ, कहा- टॉस बन गया बॉस

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2020 के 50वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने किंग्स इलेवन पंजाब को 7 विकेट से हरा दिया। अबुधाबी के लंबे चौड़े मैदान पर 185 रन का स्कोर बनाने के बावजूद मैच गंवाने पर पंजाब के कप्तान केएल राहुल निराश जरूर हैं, लेकिन उन्होंने अपने गेंदबाजों की तारीफ की। राहुल के मुताबिक, इस मैच में टॉस ने अहम रोल निभाया। टॉस बॉस बन गया। वहीं राजस्थान रॉयल्स के कप्तान स्टीव स्मिथ ने स्वीकार किया कि उनकी टीम को टॉस जीतने का फायदा मिला।

राहुल ने कहा कि उन्हें टॉस गंवाने का खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि बाद में पिच बल्लेबाजी के लिए काफी आसान हो गई थी। यदि हम टॉस जीतते तो हम भी गेंदबाजी चुनते। राहुल ने कहा, ‘टॉस गंवाना काफी निराशाजनक रहा क्योंकि बाद में काफी ओस गिरी। बाद में बल्लेबाजी करना बेहद आसान हो गया। कलाई के स्पिनर चाहते हैं कि गेंद सूखी रहे और सतह से गेंद ग्रिप हो, लेकिन ओस के कारण यह काफी मुश्किल हो गया। हालांकि, जब हम बल्लेबाजी कर रहे थे तो यह बुरा स्कोर नहीं था।’ राहुल ने अपने गेंदबाजों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने (किंग्स इलेवन पंजाब के बॉलर्स) खराब गेंदबाजी नहीं की।

राहुल ने कहा, ‘हमने खराब गेंदबाजी नहीं की, लेकिन हमें गीली गेंद के साथ बेहतर गेंदबाजी करना सीखना होगा। ओस की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हमने मैदानकर्मियों के साथ बात की थी। उन्होंने कहा था कि पिछले मैच में ओस नहीं थी। आप इसके लिए तैयारी नहीं कर सकते। बस आपको सामंजस्य बैठाना होगा। हमें गीली गेंद से बेहतर गेंदबाजी करना सीखना होगा।’

स्मिथ ने कहा कि उनकी टीम शायद सही समय पर अपना शीर्ष खेल दिखा रही है लेकिन टूर्नामेंट के बीच में अगर कुछ और जीत दर्ज करती तो बेहतर होता। हालांकि, टूर्नामेंट के बीच में मैच गंवाने से निराश थे। उन्होंने कहा, ‘हमारे लिए यह टूर्नामेंट उतार चढ़ाव भरा रहा। बीच के टूर्नामेंट में अगर कुछ और जीत दर्ज करते तो बेहतर रहता। हमें प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अब भी बेहतर खेल दिखाना होगा और साथ ही चीजें हमारे पक्ष में होनी चाहिए।’

