हार्दिक पंड्या ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2020 के फाइनल से पहले सोशल मीडिया पर एक मोटिवेशनल ट्रेनिंग वीडियो जारी किया। मंगलवार यानी 10 नवंबर को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल का फाइनल होना है। मुंबई इंडियंस के इस स्टार ऑलराउंडर ने इस सीजन अब तक काफी शानदार रहा है। आईपीएल 2020 में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के मामले में वह दूसरे नंबर पर हैं। हार्दिक पंड्या ने आईपीएल 2020 में अब तक 13 मैच में 182.89 के स्ट्राइक रेट से 278 रन बनाए हैं।

हार्दिक पंड्या ने कई बार विकट परिस्थितियों में मुंबई इंडियंस के लिए उपयोगी पारियां खेली हैं। उन्होंने अपने साथियों और प्रशंसकों को प्रेरित करने की कोशिश में ट्विटर पर एक ट्रेनिंग मोटिवेशनल वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा, ‘हमने रणभूमि में अपना दावा पेश कर दिया है, लेकिन अब समय अपने कौशल को दिखाने का है। चलो चलते हैं।’ उन्होंने इस वीडियो को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान को टैग किया। बता दें कि हार्दिक के बड़े भाई क्रुणाल पंड्या ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कभी उनके पास अच्छा बैट खदीदने तक के पैसा नहीं हुआ करते थे। तब उन्हें (हार्दिक और क्रुणाल) इरफान पठान ने अपना बैट दिया था।

We’ve put in the hard yards but it’s show time now! Let’s go, @mipaltan pic.twitter.com/1T9UvHnXYx

— hardik pandya (@hardikpandya7) November 9, 2020