कोलकाता नाइटराइडर्स के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर दिनेश कार्तिक का बल्ला आईपीएल के 13वें सीजन में अब तक खामोश रहा है। कार्तिक ने 14 मैच में सिर्फ 169 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से एक ही अर्धशतक निकला है। उनका औसत 14.08 और स्ट्राइक रेट 126.11 का रहा है। भले ही कार्तिक ने बल्ले से बेहतर प्रदर्शन नहीं किया हो, लेकिन विकेटकीपिंग में वो अभी भी योगदान दे रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टूर्नामेंट के 54वें मैच में उनके एक कैच ने मैच पलट दिया।

कोलकाता ने मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 191 रन बनाए। जवाब में राजस्थान ने तूफानी शुरुआत की। उसने पहले ही ओवर में 19 रन ठोक दिए। इस टूर्नामेंट में शतक लगा चुके बेन स्टोक्स ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। लग रहा था कि वो राजस्थान को आज भी जीत दिला देंगे। तीसरे ओवर में पैट कमिंस गेंदबाजी के लिए आए। पहली गेंद शॉर्ट बॉल फेंकी। गेंद स्टोक्स के बल्ले के बाहरी किनारे से लगकर विकेटकीपर कार्तिक की तरफ लगी। ऊंचाई देखकर लगा कि वो इसे पकड़ नहीं पाएंगे और गेंद बाउंड्री के पार चली जाएगी, लेकिन इतने में कार्तिक ‘सुपरमैन’ बन गए। उन्होंने हवा में उछलते हुए शानदार कैच लिया और मैच पलट दिया।

