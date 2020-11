दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2020 के क्वालीफायर-2 में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर पहली बार फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया। टीम पांचवीं बार प्लेऑफ/नॉकआउट में पहुंची है। इससे पहले चारों बार उसे खिताबी मुकाबले में जाने का मौका नहीं मिला था। श्रेयस अय्यर ने अपनी कप्तानी में यह उपलब्धि हासिल करने के साथ-साथ एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया। वे फाइनल में पहुंचने वाले सबसे युवा कप्तान बन गए हैं।

अय्यर की उम्र अभी 25 साल है। इससे पहले चेन्नई सुपरकिंग्स के महेंद्र सिंह धोनी 26 साल, मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा 26 साल, राइजिंग पुणे सुपरजाएंट्स के स्टीव स्मिथ 27 साल, सनराइजर्स हैदराबाद के केन विलियमसन 27 साल, रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर के विराट कोहली 28 साल, सनराइजर्स हैदराबाद के डेविड वॉर्नर 30 साल, कोलकाता नाइटराइडर्स के गौतम गंभीर 31 साल, रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर के डेनियल विटोरी 32 साल, किंग्स इलेवन पंजाब के जॉर्ज बेली 32 साल, डेक्कन चार्जर्स के एडम गिलक्रिस्ट 36 साल, मुंबई इंडियंस के सचिन तेंदुलकर 37, राजस्थान रॉयल्स के शेन वॉर्न और रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर के अनिल कुंबले 38-38 साल की उम्र में फाइनल खेलने वाले कप्तान हैं।

