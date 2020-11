आईपीएल 2020 के दूसरे क्वालीफायर में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर पहली बार फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया। उसकी इस जीत के नायक रहे ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस। उन्होंने बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी में अपने हाथ दिखाए। विकेट लेकर अपने हाथों की मसल्स दिखाते भी नजर आए। इससे उन्हें HULK कहा जाने लगा है। बेहतरीन प्रदर्शन के इनाम के तौर पर उन्हें मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड भी दिया गया।

स्टोइनिस इस मैच में ओपनिंग करने उतरे। दरअसल, दिल्ली के ओपनिंग जोड़ी इस टूर्नामेंट में ठीक प्रदर्शन नहीं कर सकी है। पहले शिखर धवन और पृथ्वी शॉ उसके बाद धवन और अजिंक्य रहाणे को ट्राई किया गया। रहाणे ने तीसरे नंबर पर मैच जिताऊ पारी खेली थी। इसलिए उनके क्रम में छेड़छाड़ नहीं करने का फैसला किया गया। खराब फॉर्म में चल रहे पृथ्वी शॉ को टीम से बाहर कर दिया गया। उनके स्थान पर स्टोइनिस को धवन के साथ भेजा गया। दिल्ली का यह प्रयोग सफल साबित हुए। दोनों ने 86 रनों की साझेदारी कर दी। स्टोइनिस ने 27 गेंद पर 38 रन बनाए। इस दौरान 5 चौके और एक छक्का लगाया।

Meet The Hulk – Marcus Stoinis@MStoinis reveals the mystery behind the Hulk action figure, his pumped up celebrations & his all-round show against #SRH. DO NOT MISS – Captain @ShreyasIyer15 doing a fun Stoinis impersonation

WATCH https://t.co/mSmIcFkpOe #Dream11IPL pic.twitter.com/8B685LP4Jw

— IndianPremierLeague (@IPL) November 9, 2020