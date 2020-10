DC vs MI: जसप्रीत बुमराह ने बरपाया कहर, कगिसो रबाडा से हथियाई पर्पल कैप

भारत और मुंबई इंडियंस के घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह फॉर्म में लौट आए हैं। कोरोनावायरस के कारण हुए लॉकडाउन से पहले कई मुकाबलों में वो आउट ऑफ फॉर्म थे। उन्हें सफलताएं नहीं मिल रही थीं और उनकी गेंदों पर रन भी बन रहे थे। बुमराह आईपीएल से शानदार वापसी करते हुए लगातार विकेट ले रहे हैं। उन्होंने आईपीएल के 51वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 3 विकेट लिए। इस दौरान बुमराह ने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए।

मुंबई के इस खतरनाक गेंदबाज ने 3 विकेट लेने के साथ-साथ दिल्ली कैपिटल्स के कगिसो रबाडा को पीछे भी कर दिया। वे IPL 2020 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। उन्होंने रबाडा से पर्पल कैप छीन लिया है। दोनों गेंदबाजों के 23-23 विकेट हैं, लेकिन बुमराह की इकॉनमी रेट रबाडा के मुकाबले ज्यादा बेहतर है। रबाडा ने 13 मैच में 8.19 की इकॉनमी रेट से रन दिए हैं। दूसरी ओर, बुमराह की इकॉनमी रेट 13 मैच में 6.96 है।

No better feeling than getting it done! @trent_boult pic.twitter.com/xznOEYv4Nb

— Jasprit Bumrah (@Jaspritbumrah93) October 31, 2020