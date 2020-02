इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) यानी IPL के 13वें सीजन की शुरुआत 29 मार्च को होगी। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने टीम में बड़ा बदलाव किया। पिछले दो सीजन में टीम का नेतृत्व करने वाले केन विलियम्सन को कप्तानी से हटा दिया है। उनकी जगह फिर से डेविड वॉर्नर को टीम की कमान सौंप दी है। विलियम्सन को 2018 में पहली बार टीम का कप्तान बनाया गया था। तब डेविड वॉर्नर बॉल टैम्परिंग विवाद के कारण टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सके थे। ऑस्ट्रेलिया-दक्षिण अफ्रीका के बीच 2018 में हुए टेस्ट सीरीज के दौरान बॉल टैम्परिंग की घटना हुई थी। वॉर्नर 2019 में आईपीएल खेले थे, लेकिन तब टीम के कप्तान विलियम्सन थे।

विलियम्सन की कप्तानी में हैदराबाद की टीम 2018 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए फाइनल में चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ हार गई थी। तब विलियम्सन ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 735 रन बनाए थे। इसके बाद पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। टीम पॉइंट टेबल में चौथे स्थान पर रही थी। विलियम्सन ने IPL में 41 मैच में अब तक 1302 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत 38.29 का रहा। विलियम्सन ने 12 अर्धशतक लगाए हैं।

Announcement#OrangeArmy, our captain for #IPL2020 is @davidwarner31. pic.twitter.com/lV9XAMw6RS

