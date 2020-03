IPL 2020: कोरोनावायरस के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का 13वां सीजन भले ही 15 अप्रैल तक टल गया हो, लेकिन इसे लेकर फैंस में उत्सुकता बनी हुई है। आईपीएल से जुड़ी वे हर खबर पर उनकी पैनी निगाह है। शायद यही वजह रही कि जब एक खेल चैनल ने डेविड वार्नर और क्रिस गेल को लेकर ट्वीट किया तो कुछ ही देर में उसकी इस पोस्ट पर लाइक्स की संख्या हजार के पार गई। यही नहीं, इन दोनों दिग्गजों की टीमों के बीच भी ट्वीट वार हो गया।

दरअसल, भारत में क्रिकेट के प्रसारण का अधिकार रखने वाले स्टार स्पोर्ट्स ने अपने ट्विटर अकांउट पर वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान और ओपनर क्रिस गेल और ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ओपनर डेविड वार्नर की संयुक्त फोटो पोस्ट की। इसके कैप्शन में उसने लिखा, ‘पावर हिटिंग डेविड वॉर्नर और क्रिस गेल का हिस्सा है, लेकिन आपको कौन आईपीएल का ज्यादा विध्वंसक ओपनर लगता है। अब हमें रिट्वीट के जरिए अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए।’

स्टार स्पोर्ट्स के इस ट्वीट के बाद सनराइजर्स हैदराबाद और किंग्स इलेवन पंजाब में सोशल मीडिया पर मजेदार भिड़ंत देखने को मिली। बता दें कि आईपीएल में गेल किंग्स इलेवन पंजाब और डेविड वॉर्नर सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं।

स्टार स्पोर्ट्स के इस ट्वीट पर किंग्स इलेवन पंजाब में जवाब देने में देर नहीं लगाई। उसने लिखा, ‘इनमें से एक के नाम आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक, आईपीएल के हाइएस्ट स्कोरर, 150 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक और इस प्रतियोगिता के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के हैं। मुझे लगता है कि हमारा चुनाव कौन है।’ पंजाब ने गेल के संदर्भ में यह रिट्वीट किया था।

पंजाब के रिट्वीट करने पर हैदराबाद ने भी उसे जवाब देने की ठानी। उसने लिखा, ‘तीन बार ऑरेंज कैप और एक आईपीएल ट्रॉफी। किंग्स इलेवन पंजाब अब तक यह नहीं कर पाई है।’

Power hitting is a part of @davidwarner31 and @henrygayle‘s

But which one do you think is the more destructive #VIVOIPL opener?

Convince us of your pick below, NOW #ThursdayThoughts pic.twitter.com/5gVWfNUmiP

— Star Sports (@StarSportsIndia) March 19, 2020