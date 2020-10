इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2020 के 14वें मैच में फाफ डुप्लेसी ने शानदार फील्डिंग का मुजाहिरा किया। चेन्नई सुपरकिंग्स के डुप्लेसी ने लॉन्ग ऑन पर सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर का शानदार कैच पकड़ा। हैदराबाद का 10 ओवर में स्कोर 2 विकेट पर 63 रन था। 11वां ओवर पीयूष चावला फेंकने आए। उनकी पांचवीं गेंद पर वार्नर ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारने की कोशिश की।

वार्नर अपने उद्देश्य में लगभग सफल ही हो गए थे, लेकिन डुप्लेसी ने उनकी उम्मीदों पर तुषारापात कर दिया। डुप्लेसी ने उनका कैच लपक लिया। डुप्लेसी ने पहले ऊंची छलांग लगाते हुए गेंद को अपने कब्जे में लिया, लेकिन इस दौरान उन्हें लगा कि वह अपना संतुलन खो बैठेंगे और बाउंड्री के बाहर चले जाएंगे। बस फिर क्या था, उन्होंने गेंद को वापस उछाल दिया और बाउंड्री के बाहर की ओर कूद गए। हालांकि, तुरंत ही पलटे और बाउंड्री के अंदर आकर फिर से कैच पकड़ लिया।

इसे संयोग ही कहा जाएंगा कि डुप्लेसी ने इस तरह से जिस जगह कैच पकड़ा वहीं, पास में ही सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी और सपोर्टिंग स्टाफ बैठे हुए थे। वह डुप्लेसी को इस तरह कैच करता देख हैरान रह गए। जॉनी बेयरस्टो भी बैठे थे। उनकी तस्वीर देखकर लगा कि एकबारगी उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ था कि डुप्लेसी ने कैच ले लिया है।

एकबारगी तो वार्नर को भी खुद के आउट होने का विश्वास नहीं हुआ था। वार्नर को लगा था कि कैच लेते समय शायद डुप्लेसी का अंगूठा या शरीर का कोई अंग बाउंड्री पर पड़ी रोप से छू गया है, लेकिन टीवी रिप्ले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। वार्नर मैदान से लौटते समय काफी निराश दिखे। वार्नर की जगह प्रियम गर्ग मैदान पर आए।

Faf Du Plessis and Boundary Catches.

Name a better duo.#IPL2020#CSKvSRH pic.twitter.com/G6WgjrtAgZ

— (@TheIndianBunny) October 2, 2020