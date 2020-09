CSK vs DC: पृथ्वी शॉ ने 35 गेंद में ठोकी फिफ्टी, टी20 में पूरे किए 1000 रन

IPL 2020 CSK vs DC: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2020 में दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर पृथ्वी शॉ ने शुक्रवार यानी 25 सितंबर को चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ मैच में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने 9 चौके और एक छक्के की मदद से 43 गेंद में 64 रन बनाए। उन्होंने 35 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। यही नहीं उन्होंने टी20 मुकाबलों में अपने 1000 रन भी पूरे किए।

पृथ्वी शॉ ने मैच के 10वें ओवर में रविंद्र जडेजा की गेंद पर एक रन लेकर अपनी फिफ्टी पूरी की। पृथ्वी शॉ का आईपीएल में यह पांचवां अर्धशतक है। इस अर्धशतक के साथ वह ऋषभ पंत का एक रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंच गए। पृथ्वी 21 साल से कम उम्र के दूसरे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने आईपीएल में पांच या उससे ज्यादा अर्धशतक लगाए हैं। इस मामले में उन्हीं की टीम के ऋषभ पंत पहले नंबर पर हैं। ऋषभ पंत ने 21 साल की उम्र से पहले आईपीएल में 9 अर्धशतक लगाए थे।

20 साल के दाएं हाथ के बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने अपने तीसरे सीजन में ही यह उपलब्धि अपने नाम कर ली है। पृथ्वी शॉ ने आईपीएल में अब तक 27 मैच खेले हैं। इनमें 24.70 के औसत से 667 रन बनाए हैं। पृथ्वी शॉ को इस टूर्नामेंट में अभी 12 मैच और खेलने हैं। इस दौरान यदि वह 5 अर्धशतक बना लेते हैं, तो ऋषभ पंत को पीछे छोड़कर टॉप पर (21 साल की उम्र से पहले अर्धशतक लगाने के मामले में) पहुंच जाएंगे।

A post shared by Delhi Capitals () (@delhicapitals) on Sep 25, 2020 at 7:21am PDT

View this post on Instagram

Most 50+ scores in #IPL before the age of 21

9 – Rishabh Pant

5 – Prithvi Shaw

4 – Sanju Samson/Shubman Gill/Shreyas Iyer#IPL2020 #Dream11IPL #CSKvDC #DCvsCSK

— Mohandas Menon (@mohanstatsman) September 25, 2020