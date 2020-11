चेन्नई सुपरकिंग्स के ऑस्ट्रेलियाई ओपनर शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारुपों से संन्यास लेने का फैसला किया है। उन्होंने इसकी जानकारी फ्रैंचाइजी को आईपीएल 2020 में टीम के आखिरी मैच के बाद दे दी थी। वॉटसन चेन्नई और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच हुए आखिरी मुकाबले में नहीं खेले थे। इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके वॉटसन कई देशों में फ्रैंचाइजी क्रिकेट खेल रहे थे। 39 साल के इस ऑलराउंडर का प्रदर्शन इस सीजन में खास नहीं रहा था। टीम पहली बार प्लेऑफ में भी नहीं पहुंची।

2018 में वॉटसन को चेन्नई ने अपनी टीम में शामिल किया था। उन्होंने सीएसके को चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शतक लगाया था। वॉटसन ने 2018 सीजन में 6 विकेट लेने के साथ-साथ 15 मैच में 555 रन भी बनाए थे। इसके बाद 2019 में उनके बल्ले से 17 मैच में 398 रन निकले थे। इस सीजन में वॉटसन के बल्ले से 11 मैच में 299 रन ही निकले। उन्होंने दो अर्धशतक लगाया। निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अलविदा कह दिया।

Something about CSK and Australian openers. The three trophies we won, there were 3 diff Aus openers. Always connected well with the franchise and became successful. Haydos, Hussey and finally Watson. #ThankyouWatson pic.twitter.com/K3YKqgQ8I2

