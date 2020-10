दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर इंग्लैंड के बेन स्टोक्स आईपीएल के 13वें सीजन में पहली बार मैदान पर उतरे। हालांकि, उनकी वापसी अच्छी नहीं रही। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ स्टोक्स को प्रयोग के तौर पर राजस्थान की टीम ने जोस बटलर के साथ ओपनिंग करने के लिए भेज दिया। टीम मैनेजमेंट का यह प्रयोग असफल रहा। स्टोक्स 6 गेंद पर 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने एक चौका लगाया। खलील अहमद की गेंद उनके बल्ले से लगकर स्टंप से जा टकराई।

बेन स्टोक्स की वापसी से राजस्थान की टीम के हौसले बुलंद थे। फैंस को उम्मीद थी कि स्टोक्स आईपीएल में चमत्कारिक प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हैदराबाद के खिलाफ ऐसा नहीं हो सका। बल्लेबाजी में वो फ्लॉप साबित हुए। इससे पहले स्टोक्स ने गेंदबाजी में सिर्फ एक ओवर किया। उन्होंने 7 रन दिए। स्टोक्स को आश्चर्यजनक रूप से बटलर के साथ ओपन करने के लिए भेज दिया गया। दोनों बल्लेबाज फ्लॉप साबित हुए। बटलर 13 गेंद पर 16 रन बनाकर आउट हुए। राजस्थान के लिए इससे पहले यशस्वी जायसवाल और स्टीव स्मिथ भी ओपनिंग कर चुके हैं।

Why Stokes to open for RR. This has certainly weakened the middle order for RR. Utthappa should be sent as one of the openers as he is doing since many editions in IPl #SRHvRR — Padmanabh J S (@paddyjs31) October 11, 2020

@rajasthanroyals Ky gully cricket ki team management rkhi huyi hai ky be?

Ki phle m batting krunga phle mai..?Middle order weak tumhara toh miller nhi playing me or ab stokes aaya toh usse opening krwa rhe?? Middle order kon smbhalega??? Mirzapur kr Guddu pandit or munna bhaiya?? — Aman Chholak (@MrChholak) October 11, 2020

स्टोक्स के आउट होने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने टीम मैनेजमेंट पर गुस्सा उतारा। एक फैंस ने लिखा- राजस्थान रॉयल्स, क्या गली क्रिकेट कील टीम मैनेजमेंट रखी हुई है? मध्यक्रम में डेविड मिलर नहीं। अब स्टोक्स टीम में लौटे तो उनसे ओपनिंग करवा दिया। मध्यक्रम कौन संभालेगा? एक अन्य फैन ने लिखा- राजस्थान के लिए स्टोक्स ने ओपनिंग क्यों किया? टीम का मध्यक्रम कमजोर है। उथप्पा को ओपनिंग के लिए भेजना चाहिए था। वे इससे पहले आईपीएल में वहीं खेलते थे। एक यूजर ने हैरान होते हुए लिखा- ये क्या मजाक चल रहा है?

Stokes replaced Jaiswal and Rajasthan got punished #RRvsSRH — Noorjahan Khan (@NoorLoveCricket) October 11, 2020

Stokes to Open. Didn’t see that coming. But perhaps, it’s the right thing to do…if he’s been asked to find form in the middle (finished quarantine yesterday), might as well get lots of overs to bat. #SRHvRR #IPL2020 — Aakash Chopra (@cricketaakash) October 11, 2020

Stokes opening. Are you komedi me ? — Gaurav Chavan (@ChavanGaurav18) October 11, 2020



स्टोक्स पिछली बार अगस्त में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में खेले थे। वे अपने पिता को देखने के लिए न्यूजीलैंड चले गए थे। उनके पिता कैंसर से जूझ रहे हैं। इसके बाद वो दो टेस्ट और टी20 सीरीज में नहीं खेले थे। स्टोक्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज में भी नहीं खेले थे। आईपीएल के शुरुआती छह मुकाबलों में भी वो राजस्थान रॉयल्स के साथ नहीं थे।



