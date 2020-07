इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 13वें सीजन के आयोजन को लेकर कयासों का दौर जारी है। कोरोनावायरस के कारण टूर्नामेंट को अनिश्चितकाल तक के लिए टालने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) इसे कराने को लेकर सभी संभावनाओं की तलाश कर रहा है। बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक, आईपीएल 2020 को श्रीलंका या यूएई में कराया जा सकता है। बोर्ड फिलहाल वर्ल्ड कप टी20 को लेकर आईसीसी के फैसले का इंतजार कर रहा है।

बीसीसीआई के एक अधिकारी के हवाले से जैसे ही यह खबर सामने आई गुरुवार यानी 2 जुलाई 2020 की शाम को ट्विटर पर #IPL2020 ट्रेंड होने लगा। कई घंटों तक यह टॉप ट्रेंड बना रहा। फैंस तरह-तरह के MEMES शेयर कर बीसीसीआई के मजे ले रहे हैं। दरअसल, बोर्ड के अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को बताया कि विचार तो लीग को भारत में ही कराने का था लेकिन कोविड-19 महामारी के हालात तो देखते हुए बोर्ड इस टूर्नमेंट को यूएई या श्रीलंका में आयोजित करवा सकता है।

* #IPL2020 likely to be held in Sri Lanka or UAE. * Meanwhile Indian grounds : pic.twitter.com/oXvYIkhzdJ — Sandeep Agrahari™ ( राष्ट्रवादीहिन्दू ) (@imsid9644) July 2, 2020



अधिकारी ने कहा, ‘‘हमने अभी यह तय नहीं किया है कि टूर्नामेंट कहां खेला जाएगा लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि इस साल यह विदेश में होगा। भारत में ऐसे हालात लग नहीं रहे कि जहां एक या दो स्थानों पर मैच करवाए जाएं और फिर ऐसा माहौल तैयार किया जाए जो खिलाड़ियों और आम जनता के लिए सुरक्षित हों हालांकि मैच खाली स्टेडियम में ही खेले जाएंगे। इस दौड़ में यूएई और श्रीलंका सबसे आगे हैं।’’

#IPL2020 likely to happen in Srilanka/Uae

Meanwhile me n my friends be like : #IPL2020 pic.twitter.com/TD8mMhKFKl — Vivek (@vivek843106) July 2, 2020

#IPL2020 likely to happen in UAE or Sri Lanka, says BCCI Official. Meanwhile umpires pic.twitter.com/fA76XePq7T — Yuvraj Singh (@yuvisingh2000) July 2, 2020



कुछ लोगों ने ट्विटर पर बोर्ड को ट्रोल किया तो कुछ ने अलग-अलग टीमों को ट्रोल किया। एक फैन ने अब तक आईपीएल का आयोजन नहीं होने पर अपना दुख जाहिर किया। इसके लिए मिर्जापुर वेब सीरीज के डायलॉग को शेयर किया। यह डॉयलॉग है- ‘‘बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता नहीं समझे।’’ वहीं, कुछ लोगों ने अभिनेता अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की फिल्म हेराफेरी के मशहूर डायलॉग ‘पैसा ही पैसा होगा’ के MEMES शेयर किए।



Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो