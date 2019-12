IPL Auction 2020: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) के अगले सीजन यानी आईपीएल 2020 के लिए 19 दिसंबर 2019 को खिलाड़ियों की नीलामी होनी है। इसमें विराट कोहली की अगुआई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bangalore) भी शामिल होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) अब तक एक बार भी आईपीएल का खिताब नहीं जीत पाई है। हालांकि, इस बार वह विशेष तैयारी के साथ मैदान पर उतरने की योजना बना रही है।

टीम की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो (VIDEO) से तो यही साबित होता है। इस वीडियो में विराट ने सोशल मीडिया के जरिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के फैंस को खास संदेश दिया। उन्होंने वीडियो में संकेत दिए कि इस बार टीम खिताब जीतने के लिए पूरा जोर लगा देगी।

विराट कोहली ने कहा, ‘जैसा की आप जानते हैं कि आगामी सीजन को लेकर नीलामी होने वाली है और मैं आप सभी से चाहता हूं कि आप लोग टीम के पीछे खड़े रहें। टीम प्रबंधन, माइक हेसन, साइमन कैटिज काफी अच्छा काम कर रहे हैं। टीम को किस तरह बनाना है इसे लेकर कई तरह की चचार्एं हुईं। हमारी जो कोर टीम है हम उसे बनाए रखेंगे।मैं आप सभी को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी जरूरी जगह हैं हम उन्हें भरेंगे और एक मजबूत टीम बनाएंगे ताकि हमारा 2020 का सीजन अच्छा जाए।’

उन्होंने कहा, ‘इसलिए जैसा कि मैंने कहा टीम का समर्थन करो। आपका समर्थन हमेशा हमारे लिए बेशकीमती होता है। जब तक हम इस खेल को खेलते रहेंगे तब तक अहम रहेगा। इसलिए आपका धन्यवाद और मैं नीलामी को लेकर उत्सुक हूं। देखते हैं 19 दिसंबर को क्या होता है।’ विराट कोहली इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में अब तक 5412 रन बना चुके हैं। वे सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में नंबर वन पर हैं। दूसरे नंबर पर चेन्नई सुपरकिंग्स के सुरेश रैना हैं। रैना ने 193 मैचों में 5368 रन बनाए हैं।

All set for the #IPLAuction? The Captain has a message for you.@imVkohli #ViratKohli #BidForBold #IPL2020 #PlayBold pic.twitter.com/moGkXCz31y

— Royal Challengers (@RCBTweets) December 17, 2019