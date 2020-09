दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने आईपीएल के 13वें सीजन की शुरुआत अपने नाम के मुताबिक की है। उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सोमवार (21 सितंबर) को दुबई में विस्फोटक पारी खेली। डिविलियर्स ने 29 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। एबी ने 30 गेंदों की पारी में 4 चौके और 2 ताबड़तोड़ छक्के लगाए। उनकी पारी की बदौलत आरसीबी की टीम ने सनराइजर्स के खिलाफ 20 ओवर में 5 विकेट पर 163 रन बनाए।

डिविलियर्स ने इस पारी के दौरान अपना पहला छक्का लगाते ही एक अनोखी उपलब्धि अपने नाम की। उन्होंने आरसीबी के लिए 200 छक्के पूरे कर लिए। डिविलियर्स ने 155 मैच में 214 छक्के लगाए हैं। वे 2008 से 2010 तक दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) के लिए खेले थे। उस दौरान उन्होंने 13 छक्के लगाए थे। डिविलियर्स ने आरसीबी के लिए कुल 201 छक्के पूरे कर लिए हैं। वे 2011 में टीम से जुड़े थे। उसके बाद वे आरसीबी के दल का अहम हिस्सा बन गए।

200 SIXES in IPL for Mr 360 @ABdeVilliers17 #Dream11IPL #SRHvRCB pic.twitter.com/b4AZIP2NdE

